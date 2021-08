Sensationell: Kissinger Duo wird Fünfter bei deutscher Meisterschaft

Die Kissinger Kunstradfahrerinnen Jasmin Hartl und Viola Gastl qualifizieren sich auf der Bayerischen für die nationalen Titelkämpfe. Das ist für 2022 geplant.

Die Kissinger Kunstradfahrerinnen Jasmin Hartl und Viola Gastl holten sich den bayerischen Meistertitel im 2er-Kunstradfahren unter den U15 in Pullach und den fünften Platz bei der deutschen Meisterschaft in Amorbach.

Dabei sah es zu Beginn nicht so aus, als würde es für die beiden überhaupt eine Saison geben. Bis Juni war an Training, und damit auch an Turniere, gar nicht zu denken. Doch man hielt sich mit online Training fit, und das sehr erfolgreich. Als es wieder in die Halle ging, konnten die beiden den Rückstand schnell wieder aufholen. Da kam die Ausschreibung zur bayerischen Meisterschaft gerade richtig.

Normalerweise hätten sich die Sportlerinnen auf den Bezirksmeisterschaften qualifizieren müssen, doch diese fielen wegen Corona aus. Um doch eine Meisterschaft und damit auch eine Qualifikationsgrundlage für die Deutsche zu ermöglichen, wurden die Voraussetzungen gelockert. Statt der ausgefahrenen musste nun die aufgestellte Punktzahl die festgelegte Qualifikationspunktzahl überbieten. Und das hatten die beiden Kissingerinnen erreicht und durften somit starten.

Kunstrad: Kissingerinnen haben Pläne für 2022

Auf ihrer ersten bayerischen Meisterschaft stellte das Team gleich eine persönliche Bestleistung auf. Und da Hartl und Gastl in ihrer Disziplin und Altersklasse die einzigen Starterinnen waren, fuhren sie damit auch auf den ersten Platz. Mit ihrer Punktzahl qualifizierten sie sich auch noch für die nationalen Titelkämpfe. Das Team legte für die Deutsche innerhalb von einer Woche noch an Schwierigkeitspunkten zu. In Franken zeigte das Kissinger Duo eine sehr ruhige und kontrollierte Kür und fuhr auf den fünften Platz. Für die Sportlerinnen, als auch für die Trainerinnen, war dies die erste deutsche Meisterschaft im Kunstradfahren, an der sie aktiv teilnehmen durften.

Die Ziele für die kommende Saison stehen für die Kissingerinnen auch schon fest: Jasmin Hartl und Viola Gastl wollen auch 2022 wieder bei den deutschen Meisterschaften starten. Da sie dann allerdings in einer höheren Altersklasse antreten werden, müssen sie dafür noch einige Punkte aufbauen.