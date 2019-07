vor 34 Min.

Meringerin feiert Triumph auf anspruchsvoller Strecke

Sibylle Vormittag vom RSC Mering feiert beim Marathon bei den Wachauer Radtagen bereits ihren dritten Saisonsieg. Wie es nun weitergeht.

Von Stefan Effenberger

Über eine erneut sehr erfolgreiche Radmarathon-Saison darf sich die Meringerin Radsportlerin Sibylle Vormittag freuen. Fünf Rennen, drei Gesamtsiege und zwei Podestplätze so lautet die eindrucksvolle Saisonbilanz der 38-jährigen Notarfachangestellten.

Die Saison 2019 startete für die Sportlerin Ende April im italienischen Marostica. Bei teilweise chaotischen Witterungsverhältnissen mit Schneefall auf der Hochebene von Asiago konnte die RSClerin gegen gewohnt starke Italienerinnen hier bereits den ersten Saisonsieg einfahren. Weiter ging es mit zwei Rennen im österreichischen Radstadt und Lienz, bei welchen am Ende der Zielsprint über den Tagessieg bei den Damen für die Entscheidung sorgen sollte. Bei beiden Events trat sie mit Gesamtplatz drei zufrieden die Heimreise an.

Die nächsten beiden Rennen verliefen hingegen wieder maximal erfolgreich. Bei ihrem „Lieblings- Radmarathon“ am Mondsee über 140 Kilometer und 1400 Höhenmeter setzte sich Sibylle Vormittag bereits sehr früh von der starken Damen-Konkurrenz ab und sicherste sich nach schnellen 4:00 Stunden Fahrzeit ihren zweiten Sieg.

Keine Zeit zum Taktieren

Beim letzten Rennen der Saison am vergangenen Wochenende nahm die Meringerin erstmals bei den Wachauer Radtagen in Mautern an der Donau teil. Auf der für sie unbekannten 95 Kilometer langen und mit 1000 Höhenmetern anspruchsvollen Strecke durch die schönen Weinberge blieb der Meringerin nicht viel Zeit zum Taktieren. Mit dem Ziel, das Rennen zu gewinnen, musste auf der profilierten Strecke von Anfang an ein sehr hohes Tempo jenseits der 36 Stundenkilometer gefahren werden.

Mit einem Stundenmittel jenseits dieser 36 Stundenkilometer kam sie nach rasanten 2:31 Stunden auch hier als erste Dame über die Ziellinie. Neben ihrem dritten Saisonsieg durfte sie sich nebenbei auch über 150 Euro Preisgeld freuen.

Nun steht der gemütlichere Teil an

it diesen tollen Erfolgserlebnissen geht die 38 Jahre alte Radsportlerin in einen weniger anspruchsvollen Saisonabschnitt, bei welchen schöne Touren und RTF-Ausfahrten mit ihrem Heimatverein RSC Mering im Vordergrund stehen.

„Auf diesen Teil der Saison freue ich mich genauso wie auf die im April jährlich beginnende Rennsaison, auf welche ich mich immer ab November konsequent mit viel Ausdauer und Intervall-Einheiten vorbereite“, meinte die erfolgreiche Radsportlerin.

Wer einmal Lust hat mit Sibylle Vormittag und ihren Vereinskollegen vom RSC Mering zu fahren, hat hierzu noch bis Mitte September jeweils am Dienstag und Donnerstag um 18.15 Uhr bei Tonis Radleck die Möglichkeit. „Wir beim RSC freuen uns immer über neue Gesichter bei unseren gemeinsamen Ausfahrten“, meinte die Meringerin, die am liebsten zusammen mit Freunden trainiert.

