19:00 Uhr

Mit dem Kleinkaliber auf Platz drei

Hans-Jürgen Späth aus Harthausen feiert in einer besonderen Disziplin einen besonderen Erfolg. Auch andere Schützen aus dem Gau Friedberg starten bei den oberbayerischen Meisterschaften.

Von Reinhold Müller

Die Sportschützen aus dem Schützengau Friedberg warteten bei den überregionalen Titelkämpfen mit überzeugenden Leistungen auf.

Bei den Oberbayerischen Bezirksmeisterschaften in München-Hochbrück feierte Hans-Jürgen Späth einen tollen Erfolg. Mit 552 Ringen schoss er sich weit nach vorne. „ Ich habe schon so oft gut geschossen, jetzt hat es endlich mal geklappt“, freute sich der Harthauser über seinen dritten Platz. Und das in einer Disziplin, die im Sportschützengau Friedberg nur von sehr wenigen Schützen ausgeübt wird. Nämlich im Kleinkaliber-Dreistellungskampf, bei dem neben dem Stehendschießen auch noch kniend und liegend auf 50 Meter Entfernung geschossen wird. In dieser Disziplin zählt Hans-Jürgen Späth schon zu den Pionieren im Gau.

Einen weiteren zweiten Platz konnten bei den Herren III die Luftgewehrschützen der SG Ried mit nach Hause nehmen. Mit schmeichelhaften 1525 Ringen lagen Johann Pany (377/17. Platz im Einzel), Raphael Müller (375/25.) und Reinhold Müller (373/40.) deutlich hinter dem SSV Pfaffenwinkel (1540) aber noch einen Ring vor dem SV Lengdorf auf dem zweiten Platz. Mit 377 Ringen und Rang 15 konnte hier Peter Hrabowsky (Königlich Privilegierte Feurrohrschützengilde Friedberg) die beste Einzelplatzierung des Gaues aufweisen.

Sehr stark schoss Stefan Zieglmeir von Gunzenlee Kissing. Mit 389 Ringen kam er bei den Herren II auf den siebten Platz.

Voraussichtlich die Qualifikation geschafft

Ebenso zielsicher zeigten sich auch in der Herrenklasse I die Spielhahnschützen Aulzhausen, die mit Michael Lisson (389/13.) und Sebastian Settele (380/70.), sowie Johannes Schmid (376/106.) mit 1145 Ringen und dem 11. Platz voraussichtlich die Qualifikation zur Bayerischen Meisterschaft erreicht haben. Desweiteren sind auch Markus Späth (KK Harthausen) mit 388 Ringen (19.) und Florian Hirschberger (KK Mering) mit 382 Ringen (49.) eine Runde weiter.

Mit jeweils 388 Ringen präsentierten sich bei der Damenklasse I Michaela Hirschberger (KK Mering) und Nicole Lindermayr (Haberskirch) gewohnt zielsicher und lagen damit auf den Plätzen 15 und 16. Auch Christiane Steber (SG Ried 385/36.)und Julia Huster (Heinrichshofen /384/38.) lösten mit sehr guten Leistungen das Ticket zur „Bayerischen“. Bei den Damen II traf Bianca Madjari (KK Harthausen) beachtliche 380 Ringe und belegte damit den sechsten Platz.

Auflageschützen auf Platz neun

In einem starken Teilnehmerfeld der Luftgewehr-Auflageschützen wurden die Kissinger Gunzenlee-Schützen mit Pierre Stumpf mit 315,0 Ringen (8. Platz Senioren I) und den beiden Senioren II Georg Scharnagl (310,8 25.), sowie Raimund Zilmans (308,3 /40.) mit gesamt 943,1 Ringen auf dem neunten Platz notiert. Auch Gerhard Reile (KK Mering) überzeugte mit 314,5 Ringen und Rang zehn bei den Senioren I überzeugen. Mit 924,0 Rin-gen belegte das Team von Bacherleh Steinach mit den Schützen Reinhard Heinzelmann (309,9 /30.), Lorenz Kalz (309,5/35.) und Günter Friedl (304,6/54.) den 16. Platz. Bei den Senioren III war Josef Weiß (Kis-sing) mit 312,7 Ringen (16.) erfolgreich. Die Kleinkaliber-Auflageschützen vom Schützenkranz Wulfertshausen belegten mit den Senioren II Karl Metzger (283/13.), Franz Metzger (280/14.) und Manfred Römmelt (278/15.) mit 841 Ringen den fünften Platz, gefolgt von den Senioren I Peter Elbl (278/7.), Bernhard Fischer (278/8.) und Helmut Golling(277/9.) mit 833 Ringen.

Erstmals nahmen die Harthauser auch an dem neu aufgenommenen Kleinkaliber-50-Meter-Stehend-Wettbewerb teil. Mit sehr guten 274 Ringen kam Markus Späth auf den sechsten Platz, Hans-Jürgen Späth lag mit 257 Ringen auf Rang 38.

Luftpistolenschützen schwächeln etwas

Die Luftpistolenschützen lieferten Magerkost, hochklassige Resultate waren Mangelware. Am zielsichersten waren bei den Herren II Markus Fendt (SG Ottmaring) mit 361 (34.) und Michael Feiger (Freienried), der mit 360 Ringen auf den 37. Platz kam. Einziger Teilnehmer der Herren IV war Michael Scheu von Bacherleh Steinach, der mit 355 Ringen (11.) wie auch Wolfgang Maschenbauer (Egenburg) mit 359 Ringen (33.) bei den Herren III unter dem Vorjahreslimit liegt.

Das Luftpistolen-Team der SG Ottmaring belegte mit den Schützen Simon Zeidler (356/76.), Daniel Wrigley (354/82.) und Markus Fendt mit 1071 Ringen den zwölften Platz.

