Friedberger Fatih Dübüs steigt wieder in den Ring

Plus Der nächste Kampf für den Friedberger Boxer Fatih Dübüs steht an. Auf diesen hat er sich lange und intensiv vorbereitet.

Zwischenzeitlich hatte Fatih Dübüs während der Vorbereitung auf seinen an diesem Samstag stattfindenden Kampf eine Krankheit ausgebremst, nun ist er jedoch wieder bei 100 Prozent. Das hat der Friedberger Boxer neben seinem Trainer auch seiner neu gewonnenen Professionalität und einem Novum in seiner Trainingsarbeit zu verdanken.