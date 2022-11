Sieben-Minuten-Show: Nöbel lässt Sportfreunde jubeln

Plus Thomas Nöbel erlöst die Sportfreunde. Nach seinem Siegtor verlässt er sofort wieder den Platz.

Spielertrainer Thomas Nöbel erlöste die Sportfreunde Friedberg beim knappen Sieg in Sielenbach. Der TSV Aindling II löste seine Pflichtaufgabe souverän, während Mühlhausen unnötig Punkte verschenkte. Rinnenthal II empfängt Punkt in Unterzahl.