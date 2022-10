Aindling übernimmt die Spitze, Stätzling verliert Favoritenduell

Plus Der FC Stätzling kassiert eine späte Niederlage. Aindling schnappt sich die Tabellenspitze. Affing bleibt sieglos. Kissing verzweifelt an Auswärts-Schwäche.

Der TSV Aindling gewinnt das Spitzenspiel der Bezirksliga Nord dank zweier Joker-Tore und ist nun neuer Tabellenführer. Der FC Stätzling kassiert unter seinem Interimstrainerduo die erste Niederlage, die erst spät besiegelt wird.