Auswärtspunkte für Stätzling und Mering in Sicht

Nach dem Heimsieg gegen Hollenbach will Stätzling heute in Neuburg nachlegen und in der Tabelle oben dranbleiben.

Plus Mering spielt am Samstag in Wiggensbach, und Stätzling ist in Neuburg zu Gast. Beide Teams aus dem südlichen Landkreis rechnen sich in der aktuellen Form gute Chancen aus.

Die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem südlichen Teil des Landkreises spielen heute auswärts.

Bezirksliga Süd Auch im neunten Spiel in Folge blieb der SV Mering beim 3:3 gegen Tabellenführer SV Cosmos Aystetten ungeschlagen. Am Feiertag setzte sich das Team souverän mit 5:0 im Pokalhalbfinale in Berg in Gau durch. Am Samstag ab 15.30 Uhr trifft der MSV auswärts auf den FC Wiggensbach . „Wir wollen definitiv die nächsten drei Punkte“, so Merings Trainer Dominik Sammer . Dafür stehen die Chancen gut, denn auswärts läuft es bei den Meringern bisher. In den bisher sechs Auswärtsspielen stehen vier Siege sowie zwei Unentschieden zu Buche. Ein Blick in die Tabelle verspricht ein Spiel auf Augenhöhe. Während der SV Mering nach bisher elf Spielen 20 Punkte auf dem Konto hat und damit Platz vier belegt, haben die Gastgeber lediglich zwei Punkte weniger. „Wenn man sich die Tabelle anschaut, ist es ein Sechs- Punkte-Spiel für uns. Wir wollen gewinnen und uns in den Top vier festsetzen“, so Sammer : „Ich kenne Trainer Alexander Methfessel aus seiner Zeit beim VfB Durach . Eine typische Allgäuer Mannschaft, sie sind laufstark, groß, und sie kämpfen bis zum Schluss. Sie haben die Zuschauer im Rücken und werden den Kampf annehmen.“ Nachdem Top-Torjäger Stefan Simonovic von Aystetten vergangenes Wochenende dreimal gegen die Meringer traf, wartet im kommenden Spiel der nächste Torjäger: Wiggensbachs Lukas Ried traf bisher in zehn Spielen elf Mal. „Natürlich müssen wir auf ihn aufpassen. Er bewegt sich im Strafraum sehr gut. Wir haben in dieser Saison bisher eine sehr gute Defensive. Simonovic letzte Woche war aber ein gutes Beispiel. Wenn wir einmal nicht aufpassen, kriegen wir das Tor“, meinte Sammer . Allerdings hat der Aufsteiger aus Wiggensbach auch eine Schwachstelle: die Defensive. Bisher kassierte der FC mit 25 Gegentoren aus elf Spielen die drittmeisten der Liga. „Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, sprechen Spiele von Wiggensbach für Spektakel. Wir kennen natürlich auch ihre Schwächen und werden versuchen, diese Schwachstellen auszunutzen“, so Sammer . Definitiv ausfallen wird Manuel Ebeling und der gesperrte Luigi Manfreda . Außerdem ist für den im Spiel gegen Aystetten verletzt ausgewechselten Romeo Christinelli die Hinrunde vorbei. Hinter Harald Kerber sowie Massimo Pegoraro stehen noch Fragezeichen.

Bezirksliga Nord Nach dem souveränen 1:0-Heimsieg gegen Hollenbach geht es für den FC Stätzling am Samstag auswärts um 15 Uhr gegen den vermeintlich schwächeren VfR Neuburg. „Neuburg hat bisher noch keine gute Saison gespielt. Unser Anspruch sind definitiv drei Punkte, um in der engen Tabelle oben dranzubleiben“, meinte Stätzlings Trainer Emanuel Baum . Ein Blick in die Statistik könnte dem FC Stätzling ebenfalls Hoffnung machen: Seit 2010 konnte der VfR Neuburg kein Spiel gegen den FC für sich entscheiden. Durch den Sieg am vergangenen Wochenende ist der FC Stätzling nun seit sechs Spielen ungeschlagen und steht in der Tabelle nach den ersten elf Spielen mit 21 Punkten auf Platz zwei. Die Gastgeber aus Neuburg hingegen konnten seit zwei Spielen keinen Punkt mehr holen und haben insgesamt 13 Punkte auf dem Konto, was Platz elf entspricht. „Ich habe mir das Spiel der Neuburger gegen Rain angeschaut, sie versuchen, vor allem defensiv gut zu stehen, und werden wohl nicht allzu viel mitspielen“, so die Analyse von Coach Baum . Zuletzt hatten die Stätzlinger immer wieder mit der Chancenverwertung zu kämpfen, gegen Hollenbach hat dies nun besser geklappt. Personell gibt es eine kleine Veränderung im Vergleich zur Vorwoche. Simon Adldinger, der letzte Woche ausfiel, kehrt zurück in den Kader. Emanuel Blenk hingegen fällt weiterhin aus.

