Fußball

vor 19 Min.

Derby der Sieglosen: Stätzling empfängt Affing

In der vergangenen Saison setzte sich der FC Stätzling (grüne Trikots) zwei Mal knapp gegen den FC Affing durch. Am Samstag treffen die Lokalrivalen erneut aufeinander.

Plus Stätzling empfängt im Duell der Sieglosen Schlusslicht Affing. Auf die Defensive des SV Mering kommt Schwerstarbeit zu. Warum Kissing 2:2 spielen könnte.

Von Lorenz Ostermeier und Sebastian Richly

Bei den heimischen Fußballern stehen am Wochenende richtungsweisende Partien an. Für den SV Mering gilt es nach der Schlappe unter der Woche wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Dafür muss der MSV allerdings eine Serie zum reißen bringen. Schon fast ein kleines Endspiel findet in Stätzling statt, wenn der FCS den FC Affing im Duell der Sieglosen zum Derby empfängt. Rinnenthal und Friedberg wollen in der Kreisliga oben dran bleiben. Gelingt Dasing der Befreiungsschlag?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen