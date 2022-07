Fußball-Landesliga

vor 20 Min.

Nach Auftaktsieg: So will Mering gegen Angstgegner in Erfolgsspur bleiben

Plus Nach dem 3:1-Erfolg gegen Hollenbach steht für den SV Mering am Dienstag bereits das nächste Punktspiel in Illertissen an. Warum das sehr schwierig wird.

Einen Start nach Maß gab es für die Fußballer des SV Mering in die neue Spielzeit der Landesliga Südwest. Zum Auftakt besiegte das Team von Trainer Ajet Abazi den Landkreisrivalen TSV Hollenbach mit 3:1. Viel zeit zum Ausruhen hat der MSV allerdings nicht, denn bereits am Dienstag steht das nächste Spiel auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr sind die Meringer beim FV Illertissen II gefordert. Warum der Coach nicht viel zu meckern hat.

