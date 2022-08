Fußball

06:00 Uhr

Mering muss zum Schlusslicht - Stätzling auf dem Sprung nach oben

Eine Abkühlung werden die heimischen Fußballer am Wochenende wohl nicht brauchen. Der TSV Friedberg um Trainer Emanuel Baum (Mitte) muss am Sonntag beim Aufsteiger Echsheim ran. Nicht mit dabei sein wird unter anderem Burak Erdin (links).

Plus Mering steht beim Tabellenschlusslicht unter Druck. Stätzling und Kissing bekommen es mit Neulingen zu tun. Friedberg und Rinnenthal kämpfen um Platz eins.

Von Lorenz Ostermeier und Sebastian Richly

Wessen Serie reißt? Die Überschrift könnte über dem Spieltag bei den heimischen Fußballern stehen. Während der SV Mering und der Kissinger SC hoffen, das die Sieglos-Serie endet, will der FC Stätzling den Schwung aus zwei Dreiern in Folge mitnehmen. Überhaupt noch nicht verloren haben den TSV Friedberg und der BC Rinnenthal, die sich ein Fernduell um Platz eins in der Kreisliga Ost liefern. Beim Ligakonkurrenten TSV Dasing lief es dagegen bislang nicht rund, weshalb ein Sieg Pflicht ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen