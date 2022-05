Pünktlich zum Finale: Stätzlings Trainer kehrt zurück auf die Bank

Plus Der SV Mering will sich im letzten Heimspiel der Saison ordentlich von seinen Fans verabschieden. Bei Stätzling kehrt der Coach zurück auf die Bank.

Endspurt heißt es bei den Fußballern des SV Mering und des FC Stätzling. Während der MSV in den verbleibenden Partien frei aufspielen kann, steht der FC Stätzling unter Zugzwang. Der FCS liefert sich am Samstag ein wahres Fernduell um den Titel. Aber auch die Meringer wollen sich gebührend von den Fans verabschieden.