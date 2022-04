Torjäger verlässt Dasing und wechselt nach Mering

Gabriel Ögünc hat maßgeblichen Anteil am Höhenflug des TSV Dasing. Ab Sommer geht der Angreifer für den SV Mering auf Torejagd und tritt in große Fußstapfen.

Der SV Mering bastelt am kader für die kommende Spielzeit. Da Torjäger Jeton Abazi den Landesligisten im Sommer in Richtung Türkspor Augsburg verlassen wird , braucht der MSV vor allem Verstärkung in der Offensive. Da trifft es sich gut, dass sich Gabriel Ögünc vom TSV dasing künftig den Meringern anschließen wird.

Der 24-Jährige traf in 22 Spielen elf Mal für den kreisligisten und hat maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Autobahner in der Oststaffel. Ögünc kam im Sommer nach dasing zurück. In den vergangenen Jahren ging der Angreifer für Mesopotamien Augsburg in der A-und Kreisklasse auf Torejagd. In Mering soll Ögünc helfen, die Lücke im MSV-Angriff zu schließen. (AZ)