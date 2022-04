Abstiegsangst in Kissing: Handballerinnen mit zwei Endspielen

Die Handballerinnen des Kissinger SC unterliegen dem Tabellenführer und gratulieren zum Titel. Personell sieht es schlecht aus. Irmi Kefer muss einspringen.

So langsam wird es eng für die Kissinger Handballdamen. Denn auch gegen den Tabellenführer TSV Schwabmünchen gab es beim 26:34 eine Niederlage. Das bringt das Team von Trainerin Julia Rawein im Saisonendspurt in akute Gefahr.

Denn der KSC erwischte seine Schwächephase zur Unzeit. Aufgrund von viel Verletzungspech waren die KSC-Damen in den vergangenen Wochen nie in Bestbesetzung und verloren an Boden. Damit warten zwei Endspiele auf die Kissingerinnen. Sowohl gegen den PSV München als auch im Nachholspiel gegen Gröbenzell 2 müssen sie eigentlich gewinnen, um die Klasse zu halten. Für Schwabmünchen ging es in Kissing schon um die Meisterschaft. Aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegen Vaterstetten reichte dem Primus ein Sieg zum Aufstieg in die Bayernliga. Kissing war erneut stark geschwächt durch Verletzungen. Am Sonntag feierte sogar Irmi Kefer ein kurzfristiges Comeback, genauso wie Melanie Pusch war Kefer eigentlich schon zurückgetreten. Pusch machte sechs Treffer.

Handball-Landesliga: Kissing geht die Puste aus

Gegen die Schwabmünchner Mannschaft war Kissing bis zum 6:6 nach 15 Minuten ebenbürtig. Danach jedoch verloren die Gastgeberinnen gegen die offensive Abwehr der Gäste den Faden. Nach und nach wuchs der Rückstand an, zur Pause lag der KSC mit 11:15 zurück. Der KSC bemühte sich, Caro Globisch hielt stark und wehrte alle vier Strafwürfe ab. Aber es sollte nicht reichen, zu viele Gegentore über Konter machten den Unterschied. Nach dem 21:24 in der 48. Minute schwanden bei den KSC-Damen die Kräfte.

Trainerin Julia Rawein erkannte die Überlegenheit der Gäste an: „Gratulation zur Meisterschaft an Schwabmünchen, das war eine sehr gute Vorstellung nicht nur gegen uns. Leider war unser Kader zu klein, um nach dem guten Start gegen dieses Topteam weiter dagegen zu halten. In den letzten zehn Minuten wurde es deutlich, da hatten wir auch kräftemäßig nichts mehr zu bestellen.“

Kissinger SC Lang; Globisch; Kefer; Pusch (6); Eder (1); Fimpel (4); Osterhuber (3); Sirch; Zerbs (1); Gottwald (5/1); Winter (6/3); Birnkammer; Huber.