Befreiungsschlag: Friedberger Handballer hoffen wieder

Plus Die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg siegen und verbessern die Ausgangssituation für die Abstiegsrunde. Geschwächte Kissingerinnen erleiden Rückschlag.

Während die Bayernliga-Handballer des TSV Friedberg einen wichtigen Sieg einfuhren, fallen die Landesliga-Frauen des Kissinger SC in der Tabelle zurück.