Großer Schritt Richtung Klassenerhalt: Friedberg siegt doppelt

Plus Die Handballer des TSV Friedberg bejubeln in der Abstiegsrunde zwei Siege. Noch fehlen zwei Punkte auf Rang drei. Ein Nachwuchsspieler feiert Torpremiere.

Mit zwei Siegen gegen den Eichenauer SV bleiben die Friedberger Handballer im Rennen um den Klassenerhalt in der Bayernliga.