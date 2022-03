Mit Rumpfkader: Kissing vor schwerer Auswärtshürde

Die Handballerinnen des Kissinger SC gehen mit großen Personalsorgen in die Partie in Herrsching. Die Friedberger Männer wollen Punkte für Abstiegsrunde sammeln.

Endspurt heißt es für die heimischen Handballvereine. Während die Bayernliga-Männer des TSV Friedberg ihr letztes Heimspiel der Vorrunde bestreiten, müssen die Landesliga-Frauen des Kissinger SC auswärts ran.

Auf die Friedberger wartet am Sonntag ab 16.30 Uhr mit dem TSV Roßtal eine Mannschaft, die noch Chancen hat, der Abstiegsrunde zu entgehen. Friedberg hingegen muss sich auf diese ungeliebten Spiele einstellen. Mit nur zwei Saisonsiegen können die Handballer den Rückstand auf Rang drei ihrer Staffel nicht mehr aufholen. Dennoch ist das Spiel gegen Roßtal wichtig. Denn die Punkte gegen andere Teams, die auch in der Abstiegsrunde sein würden, werden mitgenommen. Sollte Roßtal einen Platz unter den top drei verpassen, würde der TSV Friedberg mögliche Zähler mit in die Abstiegsrunde nehmen. Im Hinspiel gab es eine knappe und sehr unglückliche Niederlage für die Herzogstädter. Am Sonntag werden sie aber aller Voraussicht nach auf Fabian Abstreiter verzichten müssen. Der Halblinke ist krank. Dafür kehren Patrick Schupp und Benjamin von Petersdorff in den Kader zurück. „Mit Roßtal haben wir noch eine Rechnung offen nach der knappen Niederlage im Hinspiel“, sagt Trainer Andreas Dittiger. „Wir brauchen die Punkte für die nächste Runde.“

Auch die Kissingerinnen sind am Sonntag gefordert. Ab 14.30 Uhr geht es beim TSV Herrsching um wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg. Die Personalsituation ist aber sehr angespannt. Kissing hat aktuell nur zehn Spielerinnen – davon zwei Torhüterinnen – zur Verfügung. Nur Hannah Ruchti, fehlt davon verletzt. Sie hat sich einen Riss des Syndesmose- und des Außenbandes zugezogen, was wohl das Saisonaus bedeutet. Das macht die Aufgabe in Herrsching nicht einfacher. Die Oberbayern waren zuletzt gegen Marktoberdorf erfolgreich. In der Hinrunde gab es eine unglückliche Niederlage für Kissing. Im September führte der KSC lange deutlich, um in den Schlusssekunden das entscheidende Gegentor zum 23:24 zu kassieren. Trainerin Julia Rawein bleibt optimistisch: „Corona und unsere Langzeitverletzten schwächen den Kader. Aber trotzdem wollen wir uns für die unglückliche Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Herrsching liegt uns eigentlich nicht so, aber wer weiß, vielleicht gelingt uns ja trotz allem ein Erfolg.“ (gia)