Judo

vor 52 Min.

In Schwaben einzigartig: Sportfreunde Friedberg treten mit Frauenteam an

Plus Die Judoka der Sportfreunde Friedberg schicken erstmals eine Frauenmannschaft ins Rennen. Am Samstag startet die Saison. Was daran so besonders ist.

Eine Premiere gibt es am Wochenende bei den Judoka der Sportfreunde Friedberg. Erstmals treten die Judo-Damen aus der Herzogstadt zu einem Wettkampf an. Das ist schwabenweit einzigartig. Die Männer feierten bereits einen gelungen Auftakt.

Judo-Trainerin Franziska Mayr sammelte einige ambitionierte Judokämpferinnen aus befreundeten Vereinen um sich und stellte mit inzwischen mehreren, eigenen Nachwuchstalenten ein erfolgversprechendes Team für die Landesliga zusammen. Nachdem sie im Vorjahr als Kämpferin des FC Schweitenkirchen mit der dortigen Damenmannschaft den Titel in der Bayernliga eroberte, hat sie nun eigene Pläne. „Aus Schwaben hat seit ewigen Zeiten keine Damenmannschaft mehr in einer bayerischen Liga gekämpft, obwohl wir immer Fremdvereine unterstützt haben“, beklagt sie und ergänzt: „Das wollen wir ändern. Die Freude unter den weiblichen Judoka der umliegenden Vereine war jedenfalls groß.“ Die zumeist noch jungen Sportlerinnen haben schon Erfahrungen in Turnieren bis hin zu den süddeutschen Meisterschaften gesammelt. „Im ersten Jahr wollen wir Erfahrung sammeln, die einzelnen Starterinnen testen und möglichst schon Mannschaftserfolge erkämpfen“, so Mayr. Auf der Judomatte stehen die Judoka am Samstag, ab 14 Uhr in der Sporthalle der neuen Vinzenz-Pallotti-Schule.

