Kampfsport

06:00 Uhr

Über die volle Distanz: Friedberger Boxer Fatih Dübüs siegt nach Punkten

Wie schon beim letzten Kampf (im Bild) gab es für den Friedberger Boxer Fatih Dübüs (rechts) in Königsbrunn einen Sieg.

Plus Der Friedberger Boxer Fatih Dübüs muss in Königsbrunn über sechs Runden gehen. Danach steht der Sieg fest. Was der Erfolg bedeutet.

Artikel anhören Shape

Grün und blau ist sein Gesicht angelaufen, die Lippen aufgeplatzt, der Gang etwas gebückt. Sechs Runden lang hatte der Friedberger Boxer Fatih Dübüs seinen Gegner in Königsbrunn malträtiert, bis dieser endlich besiegt war. Eine Fähigkeit bei seinem Gegner hat Dübüs besonders überrascht.

