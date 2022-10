Zum dritten mal Vizemeister: Friedberger Judoka verpassen Titel knapp

Plus Die Landesliga-Judoka der Sportfreunde Friedberg verlieren ihren letzten Kampf knapp und werden Zweiter – und das zum dritten Mal in Folge.

Die Judoka der Sportfreunde Friedberg beenden die Saison in der Landesliga als Vizemeister. Im finalen Heimkampf gegen die Kampfgemeinschaft Bad Aibling -Grafing reichte es nur zu einem 8: 12.