Entscheidung im letzten Kampf: Meringer Ringer verlieren Derby

Plus Die Ringer des TSC Mering müssen sich beim Lokalrivalen TSV Aichach unglücklich geschlagen geben. Im Derby geht es hin und her.

Es ist schon wieder passiert: Der TSC Mering und TSV Aichach lieferten sich ein hochemotionales und spannungsgeladenes Derby in Aichach – mit dem besseren Ende für die Gastgeber. „Wir haben zu oft nicht unser Können abgerufen und ohne Konzentration gerungen“, gab ein sichtlich geknickter Zweiter TSC-Vorsitzender, Dominik Ringenberger, nach dem Kampf zu.