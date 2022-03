Erfolgreich bei WM: Stätzlinger Duo holt Silber

Vanessa und Sabrina Saul holen bei den virtuellen Weltmeisterschaften im Rope-Skipping Rang zwei. Wie sich die Zwillinge auf den Wettkampf vorbereitet haben.

Die Silbermedaille kommt für Sabrina und Vanessa Saul per Post. Die Rope-Skipperinnen des FC Stätzling freuen sich dennoch sehr, denn sie belegten bei den Weltmeisterschaften in der Disziplin Wheel den zweiten Platz. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Wettkampf virtuell ausgetragen. Für das Duo ein harter Weg bis zur Medaille.

Die internationalen Titelkämpfe hätten eigentlich bereits 2020 in Ottawa (Kanada) stattfinden sollen. Die Qualifikation für die Online-WM fand im April, ebenfalls in virtueller Form, statt. Um einen fairen Wettkampf für alle Sportlerinnen und Sportler zu garantieren, durften die Videos beliebig oft aufgenommen werden.

Die Bedingungen für Sabrina und Vanessa Saul waren alles andere als gut. Ursprünglich sollten die Videos bereits bis Mitte März 2021 eingereicht werden, was zur Folge hatte, dass die Schwestern schon im Februar viele Stunden mit Outdoor-Training verbrachten. Doch auch dadurch ließ sich das Duo des FC Stätzling nicht von seinem Vorhaben abhalten. Am Ende gelang den Zwillingen mit dem dritten Platz bei der virtuellen deutschen Meisterschaft die Qualifikation zur WM. Dabei erzielten sie den höchsten Wert in der Levelwertung.

Stätzlinger Duo: Langes Warten lohnt sich

Der Termin für die Abgabe der Videos für die WM war dann Anfang August. Bis dahin wurde der Freestyle stetig trainiert und optimiert, später auch endlich wieder in der Halle. Ab dann hieß es warten. Bis die insgesamt über 2800 Videos von 1344 Springerinnen und Springern von 248 Kampfrichtern gewertet und geprüft wurden, verging deutlich mehr Zeit als geplant.

Anfang Februar war es dann aber endlich so weit und die langersehnten Ergebnisse wurden per Livestream verkündet. Sabrina und Vanessa Saul steigerten ihren Wert von 18,11 Punkten bei der deutschen Meisterschaft auf 22,55 Punkte. Groß war die Freude, als nun die Silbermedaille endlich im Briefkasten lag. (AZ)