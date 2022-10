Matchtiebreaks satt: Mering dominiert Mixed-Kreismeisterschaften

Plus Bei den Mixed-Kreismeisterschaften siegen die Geschwister Julia und Florian Deiml vom gastgebenden TC Mering. Im Finale gibt es ein vereinsinternes Duell.

Acht Paare aus sechs Vereinen kämpften bei den Mixed-Kreismeisterschaften im Tennis um den Titel. Gemeldet hatten neben zahlreichen Akteuren vom TC Mering auch Aktive des TC Friedberg, TC Aichach, TC Dasing, TC Wittelsbach-Aichach und der SG Mauerbach. Eigentlich hätten die Titelkämpfe in Mering stattfinden sollen, doch das Wetter machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Da die Halle in Mering belegt war, musste man auf die überdachten Plätze des TC Friedberg ausweichen.