Turnen

12:00 Uhr

Anmutig und erfolgreich: Friedberger Sportgymnastin räumt drei Medaillen ab

Plus Die Rhythmischen Sportgymnastinnen des TSV Friedberg zeigen bei bayernweiten Wettbewerben ihr Können. Eine Sportlerin holt drei Podestplätze.

Von Werner Miller

Die Rhythmische Sportgymnastik ist eine anmutige und künstlerische Turnsportart. Sie kombiniert Bewegungen aus Tanz und Ballett mit Akrobatik und dem Einsatz von Handgeräten wie Bändern, Bällen und Reifen. Sie erfordert Talent, Beweglichkeit und hohe Konzentrationsfähigkeiten, die im Wettkampf mit musikalischer Begleitung einhergeht. Unter diesem Aspekt begleitete Trainerin Sylvia Basch ihre Sportgymnastinnen Lia Siebert und Luzie Riva Lampe nach Nürnberg zu den bayerischen Meisterschaften der Leistungsklassen.

Luzie-Riva Lampe holte drei Medaillen bei den bayerischen Meisterschaften. Foto: Kathrin Lampe Foto: Kathrin Lampe

Siebert trat in der Schülerleistungsklasse 10 an. Elf Gymnastinnen kämpften hier um die Treppchenplätze. Am Ende schaffte sie den neunten Platz mit einer ausdrucksstarken Übung ohne Handgerät und zwei sauber geturnten Übungen mit dem Reifen und den Keulen. In der Jugendleistungsklasse 15 ging Lampe an den Start. Hier waren vier Übungen gefordert - Ball, Band, Reifen, Keulen. Die vier Gegnerinnen der Kissingerin kamen ausnahmslos vom TSV Nürnberg, darunter auch Alina Ott, eine Ausnahmesportgymnastin, die dieses Jahr zu den Qualifikationswettkämpfen für die Europameisterschaft nominiert wurde. Als Wettkampfsportlerin, sich im Vergleich mit einer so bekannten und erfolgreichen Gymnastin messen zu dürfen, absolvierte Lampe ihre vier Übungen mit Bravour sowie Ausdrucksstärke und imponierte nicht nur das Kampfgericht. Lohn der Anstrengung war in der Mehrkampfwertung der dritte Platz. In den Gerätefinals wuchs die TSV-Athletin über sich hinaus und schaffte Platz zwei. Dadurch qualifizierte sich Lampe für die Regionalmeisterschaften, die am 20. und 21. April stattfinden. Diese sind die Qualifikation zu den deutschen Jugendmeisterschaften.

