Hoppe fliegt zu Gold: Friedbergerin gewinnt bei Deutschland-Cup

Plus Trampolinerin Corinna Hoppe vom TSV Friedberg holt sich trotz schlechter Vorzeichen Platz eins beim Deutschland-Cup. Es ist nicht der einzige Titel für den TSV.

Von Werner Miller

In einer sportlichen Laufbahn gibt es Höhepunkte, die, wenn sie sich ergeben, die Erfüllung eines lang gehegten Vorhabens sind. So geschehen beim Deutschland-Cup auf dem Doppel-Mini-Trampolin, das für die aktive Friedberger Trampolinturnerin Corinna Hoppe seit einigen Jahren ihr Parade-Gerät ist. Vor drei Jahren startete sie zuletzt beim Deutschland-Pokal und wurde damals Zweite. Seither war sie vom Verletzungspech verfolgt, doch sie gab nie auf.

Eine sehr gute Vorbereitung ließen große Hoffnungen für die Studentin zu. Jedoch schien die Medaille in Gefahr: Im Einturnen wollte einer der zwei geplanten Durchgänge einfach nicht funktionieren, also musste spontan umgestellt werden. Ein absolutes Horror-Szenario für jede Turnerin. Doch die trotz langer Wettkampfpause erfahrene Athletin behielt die Nerven und konnte sich am Ende auch mit niedrigerem Schwierigkeitsgrad als zunächst geplant in einem starken Feld durchsetzen. Als einzige Athletin des Tages mit über 21 Punkten pro Durchgang, sicherte sie sich zunächst den Gruppensieg und damit den Platz im Finale der besten acht. Auch hier blieb sie der Konkurrenz überlegen und wies in der Altersklasse 17+ selbst ihre gefährlichste Verfolgerin Josie Lerke vom Geestemünder TV in die Schranken. Mit einer Wertung von 21,30 Punkten sicherte sich die Münchnerin ihre erste nationale Goldmedaille.

