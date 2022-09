Mit Personalsorgen: Friedberger Volleyballer starten in neue Saison

Die Volleyballer des TSV Friedberg müssen am Samstag zum Auftakt der Dritten Liga Ost in Zschopau ran. Drei wichtige Stützen fehlen dem neuen Trainer.

Zu Saisonbeginn geht es für die Volleyballer des TSV Friedberg in der Dritten Liga Ost am Samstag zum Auswärtsspiel gegen den VC Zschopau.

„Wir hatten eine gute Vorbereitung und sind heiß, gleich im ersten Spiel eine gute Leistung auf das Parkett zu legen“, so Zuspieler Michael Hurler vor dem Saisonauftakt. Aus der vergangenen Saison können die Friedberger gegenüber dem VC Zschopau eine weiße Weste vorweisen. Sowohl das Heim- als auch das Auswärtsspiel entschied man in der Aufstiegsrunde souverän für sich. Jedoch warnt Trainer Matthias Gärtner davor, den Gegner zu unterschätzen. „Wir sind selbst ein verändertes Team und haben noch einige Baustellen in den nächsten Wochen zu lösen. Überheblich in das Spiel zu gehen, wäre fatal. Wir müssen uns zu 100 Prozent auf uns fokussieren.“, mahnte der Coach nach dem Trainingslager am vergangenen Wochenende.

Verzichten muss Gärtner am ersten Spieltag auf die erfahrenen Spieler Andreas Eichhorn, Michael Stöcker und Fabian Gumpp. (kais)