Michael Kreuzer und seine Leidenschaft für die Heimatgeschichte

Plus Der ehemalige Bürgermeister und Gemeinderat von Hofhegnenberg Michael Kreuzer ist leidenschaftlicher Sammler. Über viele Jahre hat er Besonderheiten zusammengetragen.

Wo lag einst das Land Bessarabien? Michael Kreuzer kann einem das auf einer alten Wandlandkarte genau zeigen. Viele von diesen hängen in dem umgebauten Viehstall und der Scheune seines ehemaligen Landwirtschaftsbetriebs. Und nicht nur das. Auf drei Stockwerken und 450 Quadratmeter Fläche sammelt der Hofhegnenberger alle Sachen, die ihm gefallen. Ein Großteil davon ist mehr als 100 Jahre alt, wie etwa die Gemälde an der Wand.