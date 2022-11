Waldweihnacht 2022 auf Gut Mergenthau: Öffnungszeiten und Programm

Nach zwei Jahren Zwangspause ist die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau 2022 wieder da. Alle Informationen zum Weihnachtsmarkt rund um Programm und Öffnungszeiten gibt es hier.

Während der Christkindlesmarkt Augsburg von Montag bis Sonntag geöffnet ist, kann die Waldweihnacht auf Gut Mergenthau nur am Wochenende besucht werden. Der romantische Landsitz wenige Kilometer außerhalb von Augsburg liegt inmitten von Wäldern und ist in der Vorweihnachtszeit traditionell Veranstaltungsort eines Weihnachtsmarktes.

Viele Weihnachtsmärkte konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden, der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau ging es nicht anders, doch die Zwangspause geht mit dem diesjährigen Markt zu Ende. Wenn Sie der Waldweihnacht auf Gut Mergenthau einen Besuch abstatten wollen, haben wir die wichtigsten Informationen zur Eröffnung, zu den Öffnungszeiten und zum Programm für Sie. Außerdem verraten wir Ihnen, ob Sie bei der Waldweihnacht auch einen Christbaum kaufen können.

Waldweihnacht auf Gut Mergenthau: Wann eröffnet der Weihnachtsmarkt 2022?

Der Christkindlmarkt auf Gut Mergenthau startete am ersten Adventswochenende: Seit Samstag, 26. November, hat er seine Pforten geöffnet.

Waldweihnacht auf Gut Mergenthau: Die Öffnungszeiten 2022

An allen vier Adventswochenenden öffnet das Gut Mergenthau seine Tore für die Waldweihnacht.

Das sind die Öffnungszeiten am 26. und 27. November, am 3. und 4. Dezember, am 10. und 11. Dezember sowie am 17. und 18. Dezember:

Samstag: 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Sonntag: 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Das Programm bei der Waldweihnacht 2022 auf Gut Mergenthau

Auf Gut Mergenthau bieten eine Vielzahl von Ausstellern ihre Produkte an. Doch auch abseits der Buden gibt es Programm, wie Musik, Kasperltheater und Feuershows. Wann welcher Programmpunkt geboten ist, haben wir für Sie zusammengefasst:

Samstag, 26. November

Innenhof

14 – 16 Uhr: Hausgemachter Punsch aus dem Feuerkessel für 2 Euro

ab 14 Uhr: Die Greifvogel Auffangstation Mittelfranken zeigt ihre Tiere

zeigt ihre Tiere 15.30 Uhr: Feuerwehrkapelle Mering

Sonntag, 27. November

Innenhof

ab 11 Uhr: Die Greifvogel Auffangstation Mittelfranken zeigt ihre Tiere

zeigt ihre Tiere 15 Uhr: Musikkapelle Konradshofen

Gewölbekeller

14.30/15.30/16.30 Uhr Angi´s Kasperltheater (Eintritt ab 3 Euro)

Samstag, 03. Dezember

Innenhof

ab 14 Uhr Die Greifvogel Auffangstation Mittelfranken zeigt ihre Tiere

zeigt ihre Tiere 15.30 Uhr: Die Kissinger Blaskapelle

16.00 Uhr: Schnitzen einer Eisskulptur

Gewölbekeller

14 bis 17.30 Uhr: Töpfern für Kinder ab 3 Jahren ( Unkostenbeitrag : ab 1 Euro)

Sonntag, 04. Dezember

Innenhof

ab 11 Uhr: Die Greifvogel Auffangstation Mittelfranken zeigt ihre Tiere

zeigt ihre Tiere 16 Uhr: Posaunenchor Kissing

17 Uhr: Feuershow mit den Donau Barbaren

Gewölbekeller

14 bis 17.30 Uhr: Töpfern für Kinder ab 3 Jahren ( Unkostenbeitrag ab 1 Euro)

Samstag, 10. Dezember

Innenhof

ab 14 Uhr: Die Greifvogel Auffangstation Mittelfranken zeigt ihre Tiere

zeigt ihre Tiere 14 Uhr: Bläser Sextett

Gewölbekeller

14 bis 18 Uhr Keramik bemalen mit den Töpfermäusen für Kinder ab 3 Jahren ( Unkostenbeitrag ab 1 Euro)

Sonntag, 11. Dezember

Innenhof

ab 11 Uhr: Die Greifvogel Auffangstation Mittelfranken zeigt ihre Tiere

zeigt ihre Tiere 15.30 Uhr: Stadtkapelle Friedberg

14/16/18 Uhr: Eine Sternenfee auf Stelzen

Gewölbekeller

13 bis 18 Uhr: Keramik bemalen mit den Töpfermäusen für Kinder ab 3 Jahren ( Unkostenbeitrag ab 1 Euro)

Samstag, 17. Dezember

Innenhof

ab 14.00 Uhr: Die Greifvogel Auffangstation Mittelfranken zeigt ihre Tiere

zeigt ihre Tiere ab 15.30 Uhr: Jugendorchester Dinkelscherben

ab 15.30/17:30/18:30 Uhr: Eine Sternenfee auf Stelzen

Gewölbekeller

15.30/16.30/17.30 Uhr: Angi´s Kasperltheather (Eintritt 3 Euro)

Sonntag, 18. Dezember

Innenhof

ab 11.00 Uhr: Die Greifvogel Auffangstation Mittelfranken zeigt ihre Tiere

zeigt ihre Tiere ab 15.30 Uhr: Die "Doo Woppers" mit Oldies, Gospels und A cappella

Kann man bei der Waldweihnacht Gut Mergenthau auch einen Christbaum kaufen?

Die Antwort lautet: Ja! Die Weihnachtsbäume gibt es auf Gut Mergenthau zu kaufen: Ab dem 26. November können täglich von 9 bis 18 Uhr Christbäume und Tannenzweige erworben werden.

(AZ)