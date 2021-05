Beruf

vor 1 Min.

Ich bin der Neue hier! - Wie sich der Jobwechsel im Homeoffice anfühlt

Plus Kein persönlicher Einstand, keine Flurgespräche. Ein Jobwechsel in Homeoffice-Zeiten ist anders, als man ihn kennt. Julian Valachovic hat ihn trotzdem gewagt.

Von Matthias Zimmermann

Die Arbeitswelt ist in vielen Bürojobs seit Monaten auf den Kopf gestellt. Die Mehrzahl der Beschäftigten arbeitet in den eigenen vier Wänden und nicht mehr in den Firmenbüros. Diese große Umstellung des Alltags klappt in den meisten Betrieben mittlerweile erstaunlich gut. Dennoch gibt es immer noch Bereiche, in denen Unternehmen und Arbeitnehmer Neuland betreten müssen. Beim Jobwechsel zum Beispiel. Denn in der Regel arbeitet man ja nicht allein, sondern in einem Team. Aber wie kann man seine neuen Kollegen überhaupt kennenlernen, wenn man sie nur am Bildschirm sieht? Wie kommt man an das wichtige Hintergrundwissen, um sich schnell in so einem sozialen Gefüge zurechtzufinden? Und wo sind die Arbeitsabläufe überhaupt festgeschrieben?

