Das sollten Sie nach einem Zeckenbiss beachten

Zeckenbiss, was nun? Zecken werden am besten mit einer Pinzette entfernt. Die Spitzen sollten dabei nach innen gewinkelt sein. Wichtig ist, die Blutsauger schnell zu entfernen.

Zecken haben im Sommer Hochsaison. Erfahren Sie hier, was bei einem Zeckenbiss zu tun ist und wie gefährlich die Mahlzeit der Blutsauger ist.

Von Oliver Bosch

Zecken sind nicht nur Plagegeister, ein Zeckenbiss kann auch äußerst gefährlich sein. Das Verbreitungsgebiet der mit gefährlichen Borrelien oder FSME-Viren infizierten Blutsauger vergrößert sich stetig. Selbst in Städten sind Menschen nicht mehr sicher. Mit steigenden Temperaturen steigt auch die Aktivität der Tierchen.

Weil es bei schönem Wetter die meisten Menschen raus ins Freie zieht, steigt das Risiko, sich einen Zeckenbiss einzufangen. In Risikogebieten - zu denen 88 von 96 Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern gehören - ist die Biss-Gefahr besonders groß.

Die Parasiten lauern in Wiesen, Sträuchern und auch im Wald sind Menschen nicht vor ihnen sicher. Wer nach dem Badeausflug oder Spaziergang im Freien eine festgebissene Zecke an seinem Körper findet, sollte ruhig bleiben und besonnen handeln. Es kommt auf schnelles und richtiges Entfernen des Schmarotzers an. So handeln Betroffene richtig nach einem Zeckenbiss:

Zeckenbiss: Diese Regeln sollten Betroffene befolgen

Wer einen Zeckenbiss feststellt, sollte schnell reagieren. Je länger der Blutsauger seine Mahlzeit einnehmen kann, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit einer Infektion. Beim Entfernen müssen Gebissene unbedingt darauf achten, alle Teile des Insekts zu entfernen. Nur so kann dem Körper eine schmerzhafte Entzündung erspart werden.

Die Zecke werden Laien am besten mit einer Pinzette oder speziellen Zeckenzange wieder los. Dazu greift man das Insekt nahe der Hautoberfläche an ihren Mundwerkzeugen und zieht sie langsam und gerade aus der Haut. Bitte unbedingt darauf achten, die Zecke nicht zu drehen. Auch die Mär vom vorherigen Behandeln mit Öl oder Klebstoff sollte tunlichst vermieden werden. Die Zecke gerät durch das Beträufeln unter Stress. Dies könnte dazu führen, dass das Tier seinen Speichel und mögliche Infektionserreger in die Bissstelle abgibt. Ist der Schmarotzer entfernt, sollte die Wunde gründlich desinfiziert werden.

Was ist nach Entfernen der Zecke zu tun?

Nach großzügigem Desinfizieren der Stichstelle der Zecke sollte diese mit einem Kugelschreiber markiert werden. Manchmal entsteht nach dem Zeckenbiss ein roter Infektionsring um die Bissstelle. Die Markierung hilft, die sogenannte Wanderröte besser verfolgen zu können. Sie tritt bei einer beginnenden Borreliose auf. Experten raten ebenfalls, ein Foto von der Stichstelle zu knipsen.

Wann muss ich zum Arzt?

Nach dem Zeckenbiss sollten Zeckenopfer die Bissstelle unbedingt genau beobachten. Eine deutliche ringförmige Hautrötung kann erst nach einigen Tagen oder auch Wochen eintreten. Typischerweise fällt diese im Zentrum blasser aus als am Rand. Ist das der Fall und weitet sie sich um den Zeckenbiss herum aus, sollte umgehend ein Hausarzt aufgesucht werden.

Zecken übertragen Borrelien erst nach 24 Stunden

Es ist deshalb so wichtig, die Zecke nach einem Biss schnell zu entfernen, weil sie Borrelien erst nach rund 24 Stunden überträgt. Anders verhält es sich mit FSME-Viren. Ist eine Zecke FSME-Träger, gelangen die Viren sofort in den Blutkreislauf des Wirts. Beruhigend ist die Tatsache, dass selbst in FSME-Risikogebieten nur wenige Zecken infiziert sind - im Schnitt 0,1 bis 3,4 Prozent. Studien haben ergeben, dass bei etwa fünf Prozent der gebissenen Menschen eine Lyme-Borreliose auftritt. Nur rund ein Prozent der Infizierten entwickelt Krankheitssymptome.

Anleitung zeigt, wie Zecken richtig entfernt werden

Wer von einer Zecke gebissen wurde und sich nicht vorstellen kann, wie er das Insekt am besten entfernt, bekommt Hilfe vom Bayerisches Landesamt für Gesundheit. Die Behörde zeigt in einer bebilderten Anleitung, wie Gebissene Zecken korrekt entfernen.

Welche Anti-Zecken-Mittel schützen vor Zeckenbissen?

Wer sich gegen Zeckenbisse schützen möchte, kann aufatmen: Es gibt einige gut funktionierende Anti-Zecken-Mittel. Wer darauf verzichtet, sollte bei Spaziergängen in Wald, Wiese und Feld auf jeden Fall lange Kleidung und feste Schuhe tragen.

Ebenfalls empfehlenswert ist es, Strümpfe über Hosenbeine zu stülpen. Zecken haben es dadurch schwerer, zur Haut zu gelangen. Ein Ausflug ins Freie sollte auf jeden Fall mit gründlichem Absuchen des Körpers nach Zecken enden. Weil die Parasiten sich mittlerweile auch in Städten ausbreiten, sollte sich jeder auch nach dem Besuch von städtischen Grünflächen absuchen. Es ist ratsam, nach dem Aufenthalt in einem möglichen Zeckengebiet vor allem Haaransatz, Ohren, Hals, Achseln, Armbeuge, Bauchnabel, Genitalbereich und Kniekehlen nach Zecken abzusuchen.

Lohnt sich eine Impfung gegen Zecken?

Gegen Borreliose gibt es keine Impfung. Dafür gibt es eine Schutzimpfung gegen FSME: Sie besteht aus drei Einzeldosen. Alle drei bis fünf Jahre muss sie aufgefrischt werden.

Borreliose und FSME: Symptome und Behandlung 1 / 9 Zurück Vorwärts Borreliose ist die am häufigsten von Zecken übertragene Infektionskrankheit in Deutschland.

Erreger sind Borrelien, eine Bakterienart. Sie gelangen mit dem Stich einer Zecke ins Blut.

Typisches Symptom der Borreliose ist die «Wanderröte», ein roter Hautring um die Einstichstelle. Weitere Symptome sind Muskel- und Gelenkschmerzen, auch Fieber.

Behandelt wird die Infektion mit Antibiotika.

Wird die Krankheit nicht frühzeitig erkannt, sind Spätfolgen wie Gelenkentzündungen (Arthritis), Herzmuskel- oder Nervenentzündungen möglich.

Unbehandelt können diese jahrzehntelang Beschwerden verursachen.

Erreger der FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) sind dagegen Viren. Auch sie können beim Zeckenstich auf den Menschen übertragen werden.

Die FSME ist eine fieberhafte Erkrankung unter Beteiligung der Hirnhäute. In besonders schweren Fällen kann es zur Gehirnentzündung und zur Schädigung des Rückenmarks kommen. Im Extremfall verläuft die Krankheit tödlich.

Anders als bei der Borreliose gibt es zur Behandlung der FSME keine Medikamente. Deshalb raten Ärzte zur Schutzimpfung.

