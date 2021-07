Diese Schäden übernimmt die Hausratversicherung

Plus Möbel, Wertsachen und persönliche Gegenstände sind in Deutschland besser versicher als die Arbeitskraft. Doch im Schadensfall decken die Policen längst nicht alles ab.

Über 50 Millionen Deutsche haben eine Hausratversicherung. Damit ist der Hausrat bei uns besser versichert als die Arbeitskraft. Erstaunlich, denn nüchtern betrachtet ist eine Hausratversicherung erst sinnvoll, wenn man mögliche Totalschäden nicht aus eigener Tasche ausgleichen könnte. Je wertvoller die Einrichtung, desto wichtiger ist eine Police.