Privat, gesetzlich und freiwillig versichert: Das raten Experten

Privat oder gesetzlich? Pflicht-, familien- oder freiwillig versichert? Es gibt viele Varianten, seine Gesundheit abzusichern. Wie man das passende Paket für die individuelle Situation findet.

Fragen zur Krankenversicherung gibt es außerordentlich viele, wie der Ansturm auf die Telefone während unserer Leseraktion bewiesen hat: Bemessungsgrenzen, Wechseloptionen, Beitragshöhen, Tarife – dazu die unterschiedlichen Möglichkeiten, sich zu versichern.