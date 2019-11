vor 35 Min.

Kürbissuppe und mehr: Welcher Kürbis für welches Gericht?

Der Herbst ist die Jahreszeit der Kürbisse. Ein Koch erklärt, was man in der Küche alles mit ihnen zaubern kann und welchen Kürbis er für was benutzt.

Von Thomas Röger

Herbstzeit ist Kürbiszeit. An den Straßen kann man sie kaufen, Kinder basteln Kürbisgeister und Halloween steht vor der Tür. Andreas Kraus, Küchenchef der Lustküche in Augsburg erklärt, was man in der Küche mit den Gewächsen anstellen kann.

Was sollte man beim Kürbis-Kauf beachten?

Nach Angaben von Andreas Kraus sollte man beim Kauf darauf achten, wie fest der Kürbis ist. Käufer sollten überprüfen, ob er helle Druckstellen hat. Das könne ein Hinweis darauf sein, dass der Kürbis im Inneren bereits zu faulen beginnt. Außerdem solle man die untere Seite untersuchen, da sie anfällig für Schimmel ist.

Kürbissuppe und Co.: Welcher Kürbis eignet sich für was?

Kraus empfiehlt vor allem Hokkaido und Butternut: "Die benutze ich eigentlich am liebsten. Wenn alle Stricke reißen, dann nehme ich aber auch mal einen Muskatkürbis". Die Sorte Hokkaido hat seiner Meinung nach den klaren Vorteil, dass sie nicht geschält werden muss. Hokkaidokürbisse können mit der Schale verarbeitet werden und produzieren dadurch nicht allzu viel Abfall. Kraus macht aus ihnen vor allem Kürbissuppe, Kürbiskraut, Kürbisgulasch oder trocknet sie.

Butternut-Kürbisse verarbeitet Kraus meistens als Gemüsebeilage zu verschiedenen Gerichten. Aber auch für Püree und Suppen seien die flaschenförmigen Kürbisse gut geeignet. Der allseitsbekannte Muskat-Kürbis eignet sich laut Kraus wie alle anderen Kürbisse zum Kochen von Kürbiscremesuppe. Allerdings hat der Koch noch einen anderen Tipp: Man kann den Muskatkürbis auch süß-sauer einlegen und ihn mindestens ein halbes Jahr ziehen lassen. Danach passe er gut zu Fleischgerichten oder auch zu Kartoffeln.

Kürbisse sind vielseitig einsetzbar

Abgesehen von seinen persönlichen Empfehlungen erklärt Andreas Kraus aber, dass Kürbisse allgemein sehr vielseitig sind. So seien alle Speisekürbisse für Kürbissuppen geeignet. Auch als Gemüsebeilage zu Fleisch, Fisch oder Käse, als Chutney oder zum Fondue bieten sie sich an. Wichtig bei der Verarbeitung von Kürbissen sei allerdings, dass man mit Gewürzen und Aromen arbeitet. "Kürbisse schmecken im Allgemeinen etwas langweilig. So kann man ihnen mehr Schmackes verleihen", sagt Kraus.

