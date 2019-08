Morgenroutinen und ein positives Mindset - so werden Sie erfolgreich

Plus Der Augsburger Persönlichkeitstrainer Jörg Löhr spricht im Interview über seine Morgenroutinen, was erfolgreiche Menschen gemeinsam haben und über Bill Clinton.

Jeder kennt es: Der Wecker klingelt, einmal, zweimal, dreimal. Der Blick auf die Uhr zeigt, noch eine halbe Stunde und ich muss in der Arbeit sein. Schnell duschen, währenddessen Zähne putzen, anziehen und ab zur Arbeit oder in die Universität. Das sind Routinen am Morgen. Nur besonders hilfreich sind sie nicht. Dabei lässt sich die Zeit am Morgen viel sinnvoller nutzen. Der Augsburger Management- und Persönlichkeitstrainer und frühere Handballer Jörg Löhr erzählt im Interview, wie man die Morgenstunden sinnvoll nutzen kann. Und weshalb das hilft, erfolgreich zu werden.

Viele Menschen stehen auf, machen sich fertig für die Arbeit und verlassen das Haus. Wie starten Sie als Persönlichkeitstrainer in den Tag, Herr Löhr?

Jörg Löhr: Ich starte mit bestimmten Morgenroutinen. Ich schneide mir als erstes Zitronen, die ich ins Wasser lege. Anschließend trinke ich zwei Gläser 0,3 Liter des Zitronenwassers. Danach setze ich mich, sofern meine Familie noch schläft, und trinke eine Tasse Kaffee. Nebenbei nehme ich mir meinen Tagesplan vor. Ich gehe die wichtigsten Aufgaben des Tages durch. Danach gehe ich zum Laufen und dusche, wie die meisten Menschen auch. Bin ich damit fertig, frühstücke ich mit meiner Familie und fahre dann zum Seminar oder ins Büro. Von dieser Morgenroutine weiche ich nur an freien Tagen oder manchmal am Wochenende ab.

Ihr Morgen scheint wie automatisch abzulaufen. Was bringt Ihnen diese Morgenroutine?

Löhr: Morgenroutinen helfen dabei neue Verhaltensweisen in seinen Tag zu integrieren - im Idealfall Verhaltensweisen, die zielführend sind. Nehmen wir Sport als Beispiel: Wäre es mein Ziel sportlicher zu werden, dass ich mich morgens beim Blick in den Spiegel besser fühle, müsste ich beispielsweise drei oder viermal in der Woche Joggen gehen. Dann könnte eine Routine sein, dass ich bereits am Vorabend meine Laufschuhe rauslege. Morgens stehe ich auf und muss dann keine Entscheidungsenergie und keine Willenskraft mehr aufwenden, um Laufen zu gehen. Ich habe mich bereits am Vorabend dafür entschieden. Dann wäre das Laufen eine Morgenroutine, mit der ich auf mein Ziel, sportlicher zu werden, hinarbeite.

Das hört sich in der Theorie einfach an. Wie lange benötigt ein Mensch, um eine solche Routine zu entwickeln?

Löhr: Die Wissenschaft sagt, dass man im Durchschnitt 66 Tage benötigt, um eine Routine zu entwickeln. Nach dieser Zeit wird sie zu einer Gewohnheit und läuft automatisch ab.

Das ist im Prinzip ähnlich wie an Silvester. Viele Menschen nehmen sich neue Ziele für das kommende Jahr vor. Sei es mit dem Rauchen aufzuhören, öfter ins Fitnessstudio zu gehen oder mehr zu lesen. Viele halten keine zwei Wochen durch. Wieso scheitern solche Vorhaben so oft?

Löhr: Um ein diszipliniertes Verhalten aufzubauen, gibt es drei Bausteine: Motivation, Willenskraft und Gewohnheiten. Die meisten Leute überlegen sich kurz vor Silvester, was sie für das neue Jahr ändern wollen. Zu diesem Zeitpunkt haben sie eine hohe Motivation. Die ist wie ein Streichholz. Es brennt sehr hell, aber geht auch sehr schnell wieder aus. Dasselbe passiert auch mit den Menschen, die zwei Wochen trainieren gehen und dann zuhause bleiben, weil die Motivation fehlt. Kommt ein Ereignis außerhalb der Norm dazwischen, fallen sie meistens in ihre alten Gewohnheiten zurück. Deswegen ist es wichtig, die Motivation zu nutzen, um etwas zu entscheiden und die Willenskraft zu verwenden, um sich neue Routinen anzueignen. Wenn ich die kontinuierlich durchziehe, brauche ich irgendwann keine Willenskraft mehr, um die gewünschte Verhaltensweise auszuführen.

Sie sprechen viel von Willenskraft. Und davon, das eine Routine quasi keine Willenskraft mehr braucht. Was bedeutet das?

Löhr: Eine leere Batterie haben wir alle schon einmal erlebt. Wenn man beispielsweise am Abend sagt: "Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe keine Motivation mehr." Man kann sich die Willenskraft wie eine aufladbare Batterie vorstellen. Wenn ich etwas willentlich entscheide, verbraucht das Batterie. Im Laufe des Tages ist der Akku irgendwann aufgebraucht. Wenn ich aber mit Routinen anfange, brauche ich dafür eben keine Willenskraft mehr und kann sie für wichtige Entscheidungen aufbewahren. Dies ist wie beim Zähneputzen, wo ich auch keine Willenskraft aufwenden muss. Der Akku der Willenskraft lädt sich bei einem gesunden und guten Schlaf wieder auf.

Ist ausreichend Schlaf wichtig, um erfolgreich in den Tag zu starten?

Löhr: Genügend Schlaf ist wichtig, um die Qualität der Batterie zu verbessern und mehr Willenskraft zu entwickeln, um Dinge tagsüber ins Handeln zu bringen. Neben dem Schlaf gibt es zwei weitere Faktoren, die Auswirkungen auf meine Handlungen haben: das Training, mental und körperlich sowie eine gesunde Ernährung.

Viele Podcaster oder Youtuber, die sich mit dem Thema Motivation und Mindset beschäftigen, empfehlen am Morgen nach dem Aufstehen beispielsweise auf das Smartphone zu verzichten - keine News zu checken, nicht auf Instagram zu scrollen, sondern sich mit sich selbst zu beschäftigen. Nun haben Sie Ihre eigene Morgenroutine geschildert. Was können denn gute Morgenroutinen sein, um einen erfolgreichen Tag zu haben?

Löhr: Man muss das finden, was produktiv für einen ist. Nimmt man das Smartphone am Morgen in die Hand, ist man relativ schnell fremdbestimmt. Ich schaue, wer hat was geschrieben, wer hat etwas gepostet. Aber das ist in der Regel nicht sonderlich produktiv im Sinne der eigenen Ziele und der eigenen Vision. Deshalb sollte man überlegen, was tut mir gut und was ist für meine Ziele hilfreich. Wenn ich beispielsweise ein Online-Produkt auf den Markt bringen will, muss ich mir überlegen, was ist dafür hilfreich. Früher aufzustehen, kann durchaus sinnvoll sein, um mein Online-Produkt zu entwickeln und zu verbessern. Somit schaffe ich die Gewohnheit, um mich jeden Morgen darum zu kümmern. Und das mit der größten Energie, um dieses persönliche Ziel von mir voranzutreiben. Gerade erfolgreiche Menschen haben sich immer wieder erfolgreich Routinen und Gewohnheiten angeeignet.

Was heißt erfolgreich sein?

Löhr: Ich stimme mit der Definition aus dem Lexikon überein. Es bedeutet das Erreichen von persönlichen Zielen. Deshalb sollte ich mir im ersten Schritt klar werden, was sind meine Ziele, die mir auch Motivation geben.

Motivationstrainer Jörg Löhr aus Augsburg. Bild: Ulrich Wagner (Archiv)

In einer Umfrage zu Morgenroutinen unter erfolgreichen Menschen, Top-Manager, Schauspieler und Sportler, gaben 90 Prozent an, früh am Morgen aufzustehen. Ist das neben funktionierenden Routinen die Erfolgsformel?

Löhr: Viele erfolgreiche Menschen sind früh wach. Stehe ich um 5 Uhr oder um 5.30 Uhr auf, um meine Morgenroutine durchzuführen, ist das etwas anderes, wie gegen acht Uhr oder neun Uhr aufzustehen. Mancher gibt sich dann noch eine Folge Netflix und plätschert dann so in den Alltag hinein. Menschen, die diszipliniert in den Tag starten - mit Routinen, mit wichtigen Aufgaben - haben gegenüber den anderen schnell einen Vorsprung von einigen Stunden. Das ist natürlich in der heutigen Zeit eine Riesensache.

Morgenroutinen sollen helfen ein positives Mindset zu entwickeln. Was bedeutet der Begriff überhaupt?

Löhr: Das Wort Mindset wird gerne mit Einstellung oder Mentalität übersetzt.

Und was ist ein positives Mindset?

Löhr: Jeder Mensch hat letztlich ein Mindset. Nur das eine ist positiv und bringt denjenigen nach vorne und das andere funktioniert wie eine Handbremse, mit der man permanent unterwegs ist. Habe ich ein positives Mindset und bei mir in der Firma steht eine Veränderung an, etwa durch die Digitalisierung, dann sehe ich eher Chancen und Möglichkeiten. Wenn ich mir aber denke "Oh mein Gott, was kommt da jetzt wieder auf mich zu", werde ich andere Entscheidungen treffen. Mein Mindset beeinflusst also meinen Zustand. Der beeinflusst wiederum meine Entscheidungen. Meine Entscheidungen haben Auswirkungen auf mein Verhalten und mein Verhalten letztlich auf meine Resultate, die ich im Leben erziele.

Arnold Schwarzenegger sagte einmal in einer seiner berühmtesten Reden, die meisten Menschen stehen morgens auf und gehen einer Arbeit nach, die sie nicht mögen. Was können diejenigen ändern?

Löhr: Ich habe zwei Möglichkeiten, wenn mir etwas nicht gefällt: Entweder ich kann die Sache ändern oder meine Einstellung zu der Sache. Habe ich ein Arbeitsumfeld, mit dem ich permanent unzufrieden bin, werde ich nicht glücklich durchs Leben gehen. Dasselbe gilt für eine Beziehung. Die meisten Menschen geben ihrer Umwelt dabei die Verantwortung. Aber ich denke, man muss für sich selbst die Verantwortung übernehmen. Nur so kann ich mein Leben gestalten, wie ich das will. Es hat nie jemand gesagt, dass man einem Job nachgehen muss, der einem nicht gefällt. Es war die eigene Entscheidung.

Sie nutzen selbst Podcasts und sprechen über Motivation, Mindset und Routinen oder darüber wie man erfolgreich wird. Nun sprießen in letzter Zeit viele ähnliche Podcasts aus dem Boden. Oftmals von bekannten Youtubern und Influencern, die aus einer anderen Branche kommen. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Löhr: Viele Influencer beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Motivation und Mindset und liefern vernünftige Inhalte. Es gibt aber auch Influencer, die sich zu Themen äußern, in dem sie nicht unbedingt eine Kernkompetenz haben. Dann wird es manchmal ein bisschen gefährlich, wenn sie anderen Menschen Halbwissen geben, die den Influencern eine hohe Glaubwürdigkeit entgegen bringen. Da würde ich den Influencern empfehlen, bei ihrer Kernkompetenz, die sie durchaus haben, zu bleiben.

Im Jahr 2001 haben sie einen sehr erfolgreichen Menschen nach Augsburg geholt. Erinnern Sie sich noch daran?

Löhr: Bill Clinton landete morgens auf dem Augsburger Flughafen und machte einen Abstecher nach Neuschwanstein. Später in der Schwabenhalle hatten wir eine gemeinsame Veranstaltung, auf der Clinton der Hauptredner war. Am Abend gab es ein gemeinsames Abendessen. Da waren auch die Klitschko-Brüder zu Gast. Theo Waigel hatte die Tischrede gehalten und die No Angels performten auf der Bühne. Es war ein einmaliger und grandioser Event.

zur Person: Jörg Löhr gehört zu den bekanntesten Management- und Persönlichkeitstrainer in Deutschland. Er berät und trainiert Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen und unterstützt Spitzensportler. In seiner sportlichen Karriere als Handballer war Jörg Löhr 94-facher Nationalspieler und wurde mehrfacher Deutscher Meister sowie Deutscher Pokalsieger. Darüber hinaus ist Jörg Löhr Lehrbeauftragter der Universität Augsburg und Autor mehrerer Bücher.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.