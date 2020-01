Warum Süßes nicht Sünde sein muss

Zucker gilt als Teufelszeug. Das wissen auch die Hersteller von Süßigkeiten. Sie versuchen deshalb, ihren Snacks einen gesunden Anstrich zu verpassen. Das ist natürlich Quatsch.

Es könnte alles so einfach. Jedenfalls, wenn man den Ratschlägen aller möglichen Ernährungsfachleute folgt. Sie sagen: Wen die Lust auf Schokolade packt, der greift zum Apfel, zur Ananas oder zu ein paar Nüsschen. Die eignen sich auch als Fernsehsnack und ersetzen problemlos Chips, Salzstangen und Flips. Und machen das Leben - wie den Konsumenten selbst - auf einen Schlag leichter. Obst, Gemüse und Nüsse statt Knabberzeug und Süßkram. Die Maßnahme klingt umsetzbar und gleichzeitig traurig. Denn im Ernst: Ein Apfel mag noch so gut schmecken, er ist halt nicht aus Schokolade. Was also tun?

Dass der Mensch Süßes liebt, ist evolutionär bedingt. Süß signalisiert unserem Steinzeit-Gehirn: nahrhaft und ungefährlich. Viel Süßes zu essen, mag in der Steinzeit auch klug gewesen sein, als der Mensch nicht den Großteil seiner Tage sitzend oder liegend verbrachte. Auch für Babys ist süß sinnvoll: Sie verbrauchen in ihrer Entwicklung sehr viel Energie - und süße Sachen haben meist eine recht hohe Energiedichte. Für alle Erwachsene und nicht in der Steinzeit lebenden Menschen ist süß dagegen gleichzusetzen mit: ein paar Gramm mehr auf den Hüften.

Jeder Deutsche isst im Schnitt 85 Gramm Süßigkeiten am Tag

Das weiß inzwischen eigentlich jeder. In Umfragen geben die Deutschen regelmäßig an: Sie wollen sich gesünder und bewusster ernähren. Sie wollen auf Zucker verzichten, weniger Fett zu sich nehmen, die Kohlenhydrate weglassen. Doch guckt man sich die Zahlen an, dann setzt sich die süße Verlockung gegen diese Vorhaben durch. Im Jahr geben die Deutschen im Schnitt genauso viel Geld für Süßigkeiten und Knabberzeug aus wie für Brot und Backwaren. Jeder Deutsche isst durchschnittlich 85 Gramm Süßes am Tag - also fast eine Tafel Schokolade.

Auch die Hersteller der Naschwaren wissen natürlich, dass viele Menschen sich gerne gesünder ernähren möchten. Also versuchen sie, diesen Trend zu bedienen. Herauskommt ein das absurde Versprechen von gesunden Süßigkeiten. Auf der Süßwarenmesse, die diese Woche in Köln startet, lässt sich das gut beobachten. Schwerpunktthemen der Messe sind unter anderem bewusste Ernährung und ausgewogene Snacks. Nur zur Erinnerung: Es geht um die Fachmesse für Naschereien. Auf der Liste der Produktneuheiten stehen zum Beispiel Snacks aus Feigen und Nüssen, getrocknete Aprikosen, zuckerreduzierte Schokolade, Fruchtriegel oder Stachelbeeren in Schokolade.

Gesunde Süßigkeiten gibt es nicht - auch wenn die Werbung was anderes verspricht

Dass Süßwaren mit gesundem Image vermarktet werden, ist nicht neu: Schokoriegel werden selten mit dem Slogan "Ungesund aber lecker" beworben. Stattdessen gibt es Butterkekse mit weniger Zucker, "natürliche" Ofenchips, die vermeintlich ohne Fett auskommen, Joghurt-Gummibärchen, die den Anschein erwecken, nicht aus Gelatine und Zucker, sondern aus purem Joghurt zu bestehen. Wer kurz nachdenkt, muss sich eingestehen: Die Werbeversprechen sind zu schön, um wahr zu sein. Die Existenz von gesunden Süßigkeiten und Snacks, ist ungefähr so wahrscheinlich wie jene von Nessi, dem Seeungeheuer von Loch Ness.

Und dennoch wird ein anderer Eindruck erweckt. Was Verbraucherschützer regelmäßig kritisieren. Beispiele gefällig? Gemüse-Chips sind genauso fetthaltig und salzig wie normale Kartoffelchips. Smoothies sind sehr viel ungesünder als Obst, weil auf eine ähnliche Grammzahl mehr Zucker kommt. Auch Müsliriegel haben verglichen mit einem normalen Schokoriegeln kaum Gesundheits-Vorteile. Süßigkeit ist Süßigkeit. Und das ist eine gute Nachricht.

Die gute Nachricht: Naschen ist erlaubt

Naschen ist nämlich nicht einmal bei den eingangs zitierten Ernährungsfachleuten verboten. Ganz im Gegenteil. Naschen - und damit sind wirklich Süßigkeiten gemeint - ist sogar ausdrücklich erlaubt. Die Schlüsselworte lauten: in Maßen. Wie viel? Etwa zehn Prozent der Tages-Energie-Dosis können ohne Gewissensbisse über Süßigkeiten gedeckt werden. Das entspricht etwa 200 Kilokalorien am Tag. Umgerechnet auf einen längeren Zeitraum wären das ein Snickers alle zwei Tage, oder eine Packung Gummibärchen alle drei.

