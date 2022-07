Ich bin dann mal weg: Kann man nach 100 Tagen schon wieder den Job kündigen?

Plus Schlechte Einarbeitung, ein schwieriger Vorgesetzter: Wie finde ich heraus, ob der neue Job passt? Und was sollte ich tun, wenn nicht? Eine Expertin gibt Antworten.

Die ersten 100 Tage ist alles neu. Doch manche merken dann bereits: Hier bin ich falsch – und kündigen in der Anfangsphase. Das Unternehmen Softgarden, das Bewerbermanagement-Software für Firmen anbietet, hat von Februar bis April dieses Jahres 2160 Menschen, die sich aktuell auf eine neue Position beworben haben, über sein E-Recruitingsystem zu ihrer früheren Erfahrung aus der Probezeit befragt – nicht repräsentativ. Demnach haben 17,8 Prozent der Teilnehmenden schon einmal in dieser Phase ihren Job gekündigt, weitere 17,4 Prozent standen kurz davor. Die Zahlen seien im Vergleich zur ersten Erhebung deutlich gestiegen: 2018 hatten 11,6 Prozent der Befragten schon einmal während der ersten 100 Tage ihren Job gekündigt. Als Grund nennen die Befragten zum Beispiel eine nicht vorhandene oder schlechte Einarbeitung. Auch Schwierigkeiten mit Vorgesetzten oder unerfüllte Erwartungen aus der Bewerbungsphase waren Gründe, innerhalb weniger Monate das Handtuch zu werfen.