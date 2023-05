BAföG-Auszahlungstermine 2023: Wann wird es ausgezahlt?

Mit BAföG stemmen zahlreiche Studenten und Studentinnen ihren Lebensunterhalt. Wann landet die Förderung auf dem Konto? Wir beantworten diese und weitere Fragen.

Bei BAföG handelt es sich um eine Hilfe für Schüler und Studenten, die Anspruch auf eine staatliche finanzielle Hilfeleistung haben. Mittels der Zuwendung kann der Lebensunterhalt besser bestritten werden. Fragen, welche sich viele Bezugsberechtigte stellen: Wie lange dauert die Auszahlung und wann wird das Geld überwiesen? Im Folgenden gibt es die Antworten.

BAföG-Antrag: Wie lange dauert es bis zur Auszahlung?

Im Jahr 2021 erhielten in der Bundesrepublik rund 467.000 Studentinnen und Studenten staatliche Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), schildert tagesschau.de. Wie der Wohlfahrtsverband zudem erklärt, würde von diesen Personen etwa ein Drittel in Armut leben.

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines BAföG-Antrags kann erfahrungsgemäß zwei bis drei Monate dauern, schreibt deine-studienfinanzierung.de. Die tatsächliche Dauer ist jedoch abhängig vom Zeitpunkt der Beantragung sowie der Richtig- und Vollständigkeit der Angaben auf den Formblättern und Nachweisen.

BAföG-Auszahlungstermine 2023: Geld wird im Vormonat überwiesen

Wann dürfen BaföG-berechtigte Schüler, Azubis und Studenten mit der Überweisung rechnen? Dazu erklärt bafoeg-rechner.de: Es soll so ausgezahlt werden, dass es spätestens am letzten Tag des Vormonats auf dem Konto eingeht. Im entsprechenden Gesetzestext ist verankert, dass die BAföG-Zahlungen „unbar monatlich im Voraus zu zahlen“ dem bzw. der Empfänger übertragen werden.

Was man dabei im Hinterkopf haben muss: Einen Teil davon gibt es nur als Darlehen.

Warum ist mein Bafög noch nicht da?

Das Muster kommt einem bekannt vor: Laut br.de hat die Digitalisierung im Bereich BAföG-Beantragung offenbar mehr Probleme verursacht, als sie gelöst hat. In der Folge sind die Ämter überlastet, Anträge für die Unterstützung werden erst Monate später bewilligt. Gegen Jahresende 2022 mussten dem Portal Funk zufolge etliche Studierende lange auf die Bafög-Zahlungen warten. Die Rede ist in dem Bericht auch von immer neuen Regeln bei der Beantragung, überarbeiteten Ämtern, Fachkräftemangel sowie einem hohen Krankenstand bei den Behörden.

Wann kommt der BAföG-Zuschuss?

Laut Wissenschaftsministerium sollte der Heizkostenzuschuss II für BAföG-Bezieher spätestens im April 2023 antragslos überwiesen werden. Es handelt sich unabhängig der persönlichen Situation um einen Festbetrag von 345 Euro. Mit der Energiepreispauschale gibt es in diesem Jahr eine weitere staatliche Leistung für BAföG-Bezieher - die Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro kann offiziellen Angaben zufolge seit 15. März 2023 beantragt werden.

Sollten die Zahlungen also noch nicht auf dem Konto gelandet sein, empfiehlt sich ein Nachhaken beim zuständigen BAföG-Amt. Zudem gibt es eine kostenfreie (bundesweite) BAföG-Hotline, die Nummer lautet 0800-223 63 41.

Auch wer in seinem Beruf ein Meister sein will, kann den deutschen Staat an den Kosten zu beteiligen. Wir erklären das Wichtigste zum Aufstiegs-BAföG.