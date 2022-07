Chaos an Flughäfen: Wie sich Reisende vorbereiten können

Ferienzeit, Tausende Fluggäste, aber zu wenig Personal: Derzeit versinken viele Flughäfen im Chaos. Was Reisende nun beachten sollten. Eine Übersicht.

Flugverspätungen, lange Schlangen beim Check-in – und Koffer, die sich in den Hallen stapeln: Da in allen Bereichen Personal fehlt, ist die Lage an den Flughäfen in ganz Europa angespannt. Einige Airlines, wie die Lufthansa, haben bereits hunderte Flüge für den Sommer gestrichen, um zumindest den übrigen Verbindungen gerecht zu werden. Das Chaos könnte in den kommenden Wochen sogar noch größer werden, schließlich haben in vielen Bundesländern die Sommerferien gerade erst begonnen oder der Ferienanfang steht sogar noch bevor. Wer demnächst in den Flieger steigt und sich auf die Strapazen am Flughafen vorbereiten oder diese ganz umgehen will, der sollte einige Punkte beachten.

Was sollte ich beim Buchen der Flüge beachten?

Wer vermeiden will, einen Anschlussflug zu verpassen, sollte möglichst Nonstop-Flüge buchen. Diese sind zwar oft etwas teurer, dafür entgeht man der Gefahr, am Ort des Zwischenstopps zu stranden oder dort noch einmal länger warten zu müssen. Zudem empfiehlt es sich, Flüge zu wählen, die möglichst früh am Tag abheben. Daten der vergangenen Wochen zeigen: Später am Tag ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Flugzeuge verspätet abfliegen oder die Wartezeiten an den Airports noch länger werden.

Bei Kurztrips sollte man – wenn möglich – nur mit Handgepäck reisen. Das erspart sowohl den Koffer-Check-in am Flughafen als auch das Risiko, dass das Reisegepäck verspätet am Urlaubsort eintrifft. Bei längeren Reisen ist es freilich schwer, auf ein größeres Gepäckstück zu verzichten. Wer genug Platz hat, sollte für diesen Fall dennoch Kleidung und Hygieneartikel für ein bis zwei Tage im Handgepäck verstauen. Kommt der Koffer dann verspätet am Urlaubsort an, so kann eine gewisse Zeit überbrückt werden.

Was sollte ich in den Tagen und Wochen vor dem Abflug noch überprüfen?

Wichtig ist insbesondere, die Einreisebestimmungen des Urlaubslandes zu kennen – also etwa, ob es ein Visum zur Einreise braucht, welche Impfungen nachgewiesen werden müssen oder ob es Formulare auszufüllen gibt. Die Bestimmungen können beispielsweise auf den Seiten des Auswärtigen Amtes online nachgelesen werden. Wer alle nötigen Unterlagen beisammen hat, verhindert nicht nur, bei der Einreise ins Gastland abgewiesen zu werden. Am Flughafen spart es zudem Zeit, da hier nicht kurzfristig Formulare ausgefüllt oder Daten in Apps eingetragen werden müssen.

Wird ein Flug annulliert, kann das für Reisende unangenehm werden. Je nach Tageszeit oder Verbindung, können Airlines etwa keinen zeitnahen Alternativflug anbieten. Wer dann schnell umplanen und mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen will, für den wird es meist teuer. Damit das - neben der hohen Kosten - nicht zur doppelt bösen Überraschung wird, sollten Reisende bereits vor ihrem Urlaub sicherstellen, über ein ausreichend großes Kreditkartenlimit zu verfügen. Dieses kann beim Kreditinstitut oder der Bank abgefragt und erhöht werden.

Wie behalte ich meine Abflug-Daten am besten im Blick?

Zu welcher Uhrzeit hebt das Flugzeug ab? An welchem Terminal ist der Check-in? An welchem Gate beginnt wann das Boarding? Darüber sollte man sich in regelmäßigen Abständen bei der zuständigen Airline informieren. Das geht über deren Internetseiten, meist noch leichter über die Smartphone-Apps der Fluggesellschaften. Es empfiehlt sich, diese ein paar Tage vor dem Abflug herunterzuladen, um dann jederzeit über Zeiten oder Änderungen informiert zu sein.

Wie viel früher sollte ich am Flughafen sein?

Reisende sollten in jedem Fall mit ausreichend großem Zeitpuffer am Flughafen ankommen. Die meisten Airlines empfehlen ihren Passagieren mindestens drei bis vier Stunden vor Abflug bereits vor Ort zu sein. Gerade in der Hauptreisezeit können sich lange Schlangen beim Check-in und bei den Sicherheitskontrollen bilden. Auch der Weg bis zum richtigen Gate schluckt an vielen Flughäfen noch einige Minuten.

Wie kann ich beim Check-in Zeit sparen?

Um viel Zeit zu sparen und das Flughafen-Personal zu entlasten, können Passagiere schon vorab online einchecken. Das geht am leichtesten per Smartphone-App der zuständigen Airline. In der App wird ein Strich- oder QR-Code als Bestätigung hinterlegt, mit dem Reisende am Flughafen direkt durch die Drehkreuze gehen können, um sich bei der Sicherheitskontrolle anzustellen. Vor Ort ist kein Check-in mehr nötig. Wer dennoch am Flughafen einchecken will, der sollte sich vorab informieren, welche Dokumente vorzuzeigen sind (etwa Reisepass, Personalausweis oder Impfnachweis). Diese sollte jeder Passagier schon griffbereit halten, bevor er an der Reihe ist.

Viele Fluggesellschaften bieten sogenannte "Bag-Drop-Offs" oder "Self-Service-Bag-Drops" an. An diesen Schaltern, die meistens über einen Touchscreen bedient werden, können Fluggäste ihr Aufgabegepäck selbst wiegen, mit Banderole versehen und schließlich einchecken. Auch hier spart man sich das Warten beim Check-in durch das Personal der Airline.