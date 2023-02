Katzen bekommen selten Husten. Falls die Symptome auftreten, steckt meist eine behandlungsbedürftige Krankheit dahinter. Kann es auch an Corona liegen?

Anfang 2020 galt es noch als unwahrscheinlich, doch mittlerweile steht fest: Haustiere können sich mit dem Coronavirus infizieren. Vor allem Hunde, Katzen, Nerze und Frettchen sind laut einer Pressemitteilung der Universität Leipzig betroffen. Mehr dazu hier.

Können Katzen Corona bekommen?

Ja. Laut Prof. Dr. Truyen, Direktor des Institus für Tierhygiene und Öffentliches Veternärwesen der Universität Leipzig, können sich auch Katzen mit Covid-19 infizieren. Mitte 2020 wurden weltweit nur wenige Fälle registriert, bis Ende des Jahres häuften sich die Fälle. Sogar bei Großkatzen in Zoos konnte das Coronavirus nachgewiesen werden. Die Übertragung von Katzen auf den Menschen konnte bislang noch nicht festgestellt werden.

Corona: Welche Symptome zeigt eine infizierte Katze?

Nach Beginn der Pandemie wurden Katzen und Hunde in experimentellen Studien mit dem Virus infiziert. Dort zeigte sich, dass Katzen ähnliche Symptome entwickeln können, wie infizierte Menschen. Sie litten an Atembeschwerden und hatten teilweise Durchfall, wie die Universität Leipzig in einer Pressemitteilung berichtet. Hier alle Symptome im Überblick:

Appetitlosigkeit

Durchfall

Erbrechen

Husten

flache Atmung

Eine Infektion kann bei Katzen auch ohne Symptome verlaufen.

Katze hat Corona bekommen - Was tun?

Falls Sie selbst mit Corona infiziert sind, sollten Sie sich von Ihrer Katze fernhalten, da sie sich auch mit Corona infizieren kann. Vor dem Füttern sollte man sich unbedingt die Hände waschen und eine Maske tragen. Ist Ihre Katze bereits erkrankt sollten Sie das Tier vorerst nicht hinauslassen, um die Infektion anderer Katzen zu vermeiden. Ähnlich wie beim Menschen können bei der Katze nur die Symptome behandelt werden. Der Tierarzt ist hier der erste Ansprechpartner. Husten kann bei Katzen mit Schleimlösern und Vitaminpräparaten gemindert werden. In akuten Stresssituationen können Pheromone beruhigend auf die Katze wirken.