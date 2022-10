Mehr Freiheiten im Job: "Arbeitgeber sind zu vielen Zugeständnissen bereit"

Homeoffice, Sabattical, Workation. Viele Menschen wünschen sich mehr Flexibilität im Job. Eine Verhandlungsexpertin gibt Tipps, wie Sie Ihren Arbeitgeber überzeugen können.

Frau Kimich, Sie bereiten Ihre Kundinnen und Kunden auf Verhandlungen mit ihrem Arbeitgeber vor. Mit welchen Anliegen kommen sie zu Ihnen, was wollen sie durchsetzen?



Claudia Kimich: In den häufigsten Fällen sind es Gehaltsverhandlungen. Etwa 50 bis 60 Prozent meiner Kundinnen und Kunden wollen mehr Geld. Und kommen zu mir, um sich auf die Gehaltsverhandlung vorzubereiten. In den vergangenen Jahren stieg aber auch die Zahl derer, die mehr Freiheiten durchsetzen wollen. Sie wollen im Homeoffice oder gar im Ausland arbeiten. Andere wünschen sich Weiterbildungen oder möchten für ein Sabbatical längere Zeit freigestellt werden.

Angenommen, ich möchte in Zukunft nur noch aus dem Homeoffice arbeiten. Was würden Sie mir raten, um meinen Arbeitgeber davon zu überzeugen?



Kimich: Das ist seit Corona sehr viel leichter geworden. Auch die größten Homeoffice-Verweigerer haben gemerkt: Es funktioniert. Grundsätzlich sollten Sie sich aber immer fragen, welchen Nutzen hat mein Arbeitgeber davon? Einer könnte sein, dass die Geschäftsführung Geld spart, wenn sie nicht jedem Mitarbeiter oder jeder Mitarbeiterin einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen muss. Und Sie sollten sich bewusst machen: Der Arbeitgeber verbietet das ja nicht ohne Grund. Fragen Sie sich also, welche Sorgen hat mein Chef oder meine Chefin. Und wie kann ich ihm oder ihr diese Sorgen nehmen.

Sorgen?



Kimich: Ja, das kann zum Beispiel die mangelnde Kontrolle sein. Der Chef oder die Chefin fürchtet vielleicht, dass Sie im Homeoffice weniger arbeiten, weil Sie sich beispielsweise um die Kinder kümmern, statt Ihren Aufgaben nachzugehen. Sowas lässt sich aber bewusst nutzen. Sie könnten argumentieren, dass Sie ohne den langen Arbeitsweg Zeit sparen, die Sie wieder produktiv in die Arbeit stecken können. Sie sollten aber auch kompromissbereit sein. Und sagen: Für wichtige Absprachen oder Projekte komme ich ins Büro. In Firmen, die schon lange Homeoffice anbieten, ist es zum Beispiel üblich, dass man sich an einem Tag in der Woche zu einem gemeinsamen Frühstück trifft.

Klar, das geht, wenn mein Homeoffice in der Nähe des Unternehmens ist. Wenn ich mich aber weit entfernt vom Büro aufhalten möchte, gar im Ausland?



Kimich: Auch da sollten Sie sich fragen: Welchen Nutzen hat der Arbeitgeber? Wenn Sie zwei Monate in den USA sind, können Sie argumentieren, damit Ihr Englisch aufzubessern oder Kontakte zu knüpfen. Häufig ist das aber auch eine Frage, für welchen Zeitraum Sie dort bleiben möchten. Zwei Monate sind für viele Arbeitgeber vertretbar, bei einem Jahr wird es schon schwieriger. Aber auch das lässt sich durchsetzen. Wichtig ist: Setzen Sie sich klare Ziele, bevor Sie in die Verhandlung gehen.

Woher weiß ich, ob mein Ziel realistisch ist? Oder ob es zu niedrig beziehungsweise zu hoch gegriffen ist?



Kimich: Sie setzen sich nicht nur ein Ziel, sondern mehrere – drei, um genau zu sein. Ganz egal, ob es um das Gehalt geht oder um Freiheiten wie ein Sabbatical. Sie gehen mit einem Minimalziel in die Besprechung, unter das Sie sich nicht verhandeln lassen. Mit einem mittleren Ziel, das Sie zufrieden stellt. Und einem Maximalziel, bei dem Sie vor Freude in die Luft springen. Sie werden merken, dass Sie häufig mit Killerphrasen abgebügelt werden. Sowas wie: "Dafür haben wir im Moment kein Geld". In solchen Fällen sollten Sie hartnäckig bleiben, hinterfragen Sie das. Am Anfang ist das nicht leicht. Aber das lässt sich trainieren. Verhandeln ist wie Sport.

Zum Sport gehe ich ins Fitnessstudio. Wie kann ich verhandeln üben?



Kimich: Ich rate meinen Kundinnen und Kunden immer: Schreiben Sie alle zwei Jahre mal ein paar Bewerbungen. Bei Firmen, zu denen Sie gar nicht unbedingt möchten. Und dann gehen Sie in das Gespräch mit Ihren Maximalforderungen. Sie werden zwei Dinge bemerken. Erstens: Es verhandelt sich wesentlich leichter, wenn man den Job nicht unbedingt möchte. Und zweitens: Die Arbeitgeber sind zu vielen Zugeständnissen bereit.

Zur Person: Claudia Kimich ist Verhandlungstrainerin in München. Die studierte Informatikerin bereitet ihre Kundinnen und Kunden beispielsweise auf Gehaltsverhandlungen oder Bewerbungsgespräche vor.