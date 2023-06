Pestizide: Warum es nichts bringt den Apfel "nur" zu waschen

Einmal kurz unter den Wasserhahn und schon landet ein Stück Apfel im Mund? Laut Experten nicht unbedingt ratsam. So bekommen Sie mögliche Pestizidrückstände beim Waschen weg.

Der Apfel ist die beliebteste Obstsorte in Deutschland und das zeigt sich auch am Verbrauch: Pro Kopf wurden 2022 laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 22,2 Kilo Äpfel gegessen. Umso wichtiger ist es, einen Apfel richtig zuzubereiten - das fängt bereits beim Waschen an. Lassen sich die Pestizide überhaupt nur mit Wasser von der Schale entfernen?

Pestizide entfernen: So reinigen Sie einen Apfel richtig

Das Bundeszentrum für Ernährung rät, einen Apfel vor dem Verzehr gründlich mit warmem Wasser unter dem Wasserhahn abzuwaschen. Anschließend sollte er mit einem Tuch abgerieben werden. Schadstoffe lassen sich so gut beseitigen. Laut dem Bundeszentrum sollten Äpfel nicht geschält werden, da sich viele Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe unter der Schale befinden. Wer seinen Apfel lieber geschält essen möchte, sollte ihn aber trotzdem waschen.

Wie die Verbraucherzentrale Bayern berichtet, bringen spezielle Reinigungs- oder Spülmittel beim Abwaschen gegen Pestizide keinen Mehrwert. Mit einem Tuch kann aber ein gutes Reinigungsergebnis erzielt werden.

Sind Äpfel in Deutschland mit Schadstoffen belastet?

Das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit veröffentlicht jährlich Untersuchungen zu Rückständen von Pflanzenschutzmitteln auf Äpfeln. 2021 wurden 122 Äpfel untersucht, 102 der Proben stammten aus Deutschland. Neun Proben hatten keine nachweisbaren Pestizidrückstände, acht davon stammten aus biologischem Anbau. Bei den restlichen Proben konnten nachweisbare Rückstände im Labor gefunden werden. Laut dem Landesamt wurde der zugelassene Höchstwert aber in keiner Probe überschritten. Am häufigsten wurde der Wirkstoff Captan nachgewiesen.

Warum sollte man Äpfel vor dem Verzehr waschen?

Auf der Schale sammeln sich nicht nur Pestizide an, es können sich beim Transport oder bei längerer Lagerung auch Keime oder belasteter Staub auf dem Apfel niederlassen. Wer sichergehen will, dass die Äpfel größtenteils rückstandsfrei sind, sollte zu Bio-Obst greifen. Auch ein Bio-Apfel sollte jedoch vor dem Verzehr gewaschen werden.