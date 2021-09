Bayern

Willkommen in Dinkelsbühl: Im Mittelalter und in einer Wunderwelt

Schon schön: Blick in einen Straßenzug in Dinkelsbühl.

Plus Das Nördlinger Tor trennt die geschichtsträchtige Altstadt von der Dritten Dimension. Ein Spaziergang durch Tore, Türme und Zeiten.

Von Lilo Solcher

Vom Mittelalter in die Zukunft oder eher in fantastische Welten sind es im eher beschaulichen Dinkelsbühl gerade mal ein paar Schritte. Man geht durchs Nördlinger Tor und steht vor der Stadtmühle, in der das Museum 3. Dimension seit 1991 residiert. Vor 34 Jahren war der Weg sogar noch kürzer, denn damals brachte der Fotodesigner Gerhard Stief seine außergewöhnliche Sammlung im Torturm selbst unter und eröffnete damit das erste Museum dieser Art.

