Pestizide im Obst: Lidl ruft Trauben zurück

Für Weintrauben von Lidl gibt es aktuell einen Rückruf. Die Trauben weisen erhöhte Werte eines Pflanzenschutzmittels auf. Um welches Produkt es sich handelt.

Sie dürfen in keiner Obstschale fehlen, gerade zur Saison im Herbst: Weintrauben. Wer in der letzten Zeit Trauben bei Lidl gekauft hat, sollte allerdings einen Blick auf die Verpackung oder den Kassenbon werfen. Denn in einer Sorte wurden Pestizide entdeckt. Das Pflanzenschutzmittel Acetamiprid überschreitet den gesetzlichen zulässigen Grenzwert.

Rückruf von Lidl-Weintrauben wegen Pflanzenschutzmittel-Rückständen

Es handelt sich um die 500 Gramm-Packung der Traubensorte Crimson, die in den Bundesländern Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verkauft wurde. Die Details des betroffenen Artikels:

Name: Trauben dunkel, kernlos

dunkel, kernlos Sorte: Crimson

Ursprungsland: Spanien

Inhalt: 500 Gramm

Charge: L-4103

Hersteller: Amaco C.I.F.

Der Hersteller ruft dazu auf, die Trauben nicht zu essen. Das Produkt wurde auch aus dem Verkauf genommen. Wer die Trauben der entsprechenden Charge gekauft hat, kann sie in allen Lidl-Filialen zurückgeben und bekommt das Geld erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Bei Acetamiprid handelt es sich um einen Wirkstoff, der in vielen Pflanzenschutzmitteln enthalten ist. Er wird zur Bekämpfung von Trauermücken und verschiedenen Lausarten eingesetzt.

