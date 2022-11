Penny ruft Dosenmais zurück

Weil sich möglicherweise Glassplitter darin befinden, ruft Penny Mais zurück. Um welches Produkt es sich genau handelt, erfahren Sie hier.

Der Discounter Penny ruft Mais zurück. Konkret geht es um den "Penny-Sonnenmais". Das Produkt stammt von dem ungarischen Hersteller Szatmári Konzervgyár kft. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in vereinzelten Dosen kleine transparente Glassplitter befinden. Weil eine Gesundheitsgefährdung nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden könne, hat Penny das Produkt aus dem Verkauf genommen und zurückgerufen.

Rückruf bei Penny: Dieser Dosen-Mais ist betroffen

Bei dem Rückruf von Penny geht es um den "Penny-Sonnenmais" in der 3x150g-Dose mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.09.2024 (CN L21266, EAN: 20603113). Produkte mit anderem Mindesthaltbarkeitsdatum, anderen EAN-Codes und von anderen Chargen sind nicht von dem Rückruf betroffen.

Penny ruft Mais zurück: Produkt kann zurückgegeben werden

Kundinnen und Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es im jeweiligen Markt zurückgeben. Dort bekommen sie den Kaufpreis erstattet. Der Kassenbon muss nicht zwingend vorgelegt werden.

Lidl ruft Basmati- und Langkornreis zurück

Auch bei Lidl gibt es in dieser Woche einen Rückruf. Der Discounter ruft zwei Reisprodukte zurück. In diesen seien erhöhten Aflatoxingehalte nachgewiesen worden. Das teilte der niederländische Hersteller Van Sillevoldt Rijst B.V. am Mittwoch mit. Bei Aflatoxinen handelt es sich den Angaben zufolge um Schimmelpilzgifte, die bei langfristiger Aufnahme zu Leber- und Nierenschäden führen können.

