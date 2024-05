Wie man die richtige Tomatenpflanze findet

Jeder Garten ist anders, die Geschmäcker sind es auch. Wie gut, dass es viele verschiedene Tomatensorten gibt. So findet man als Gärtner die passenden Pflanzen.

Gerade bei Tomaten ist die Vielfalt groß. Im Garten sind sie ein beliebtes Gemüse. Gut sortierte Gartenfachgeschäfte bieten auch jetzt noch eine gute Auswahl an Tomaten-Jungpflanzen an. Welche aber sind für meinen Garten und meinen Geschmack die richtigen? Orientierung bei der Auswahl der Tomatenpflänzchen geben die folgenden Fragen:

Was sind eigentlich Stab- und Buschtomaten?

Unterscheiden sollten wir als Kunden zunächst Stabtomaten und Buschtomaten, obwohl man beide Begriffe selten findet. Stabtomaten sind alle Sorten, ob mit Minifrüchten oder Riesenfrüchten, deren Spitze immer weiter wächst. Ihre Seitentriebe müssen alle ausgebrochen werden. Sie eignen sich für Gartenbeete und für das Gewächshaus und sie brauchen einen Rankstab oder, im Gewächshaus, eine oben befestigte Schnur.

Buschtomaten haben einen begrenzten Wuchs, ihre Spitze endet früher oder später in einer Blüte, der weitere Pflanzenaufbau erfolgt aus Seitentrieben, die daher natürlich keinesfalls ausgebrochen werden dürfen. Kleinwüchsige Varianten werden kaum größer als eine Geranie, heißen daher auch oft „Balkontomaten“ und sind daher auch sehr pflegeleicht. Es gibt auch größere Sorten bis 100 Zentimeter, die gern als Kübelpflanzen dienen. Auch hier ist kein Ausbrechen nötig, ein Anbindestab ist von Vorteil.

Damit im Sommer die Tomaten-Ernte ein Erfolg wird, sollte man schon im Winter mit der Planung fürs Pflanzen beginnen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Schwarz-Rot-Gold oder Grün?

Gemüse des Jahres in Bayern ist ein Pflanztrio unter dem Namen Tommis Meistertrio, drei Minibalkontomaten in Schwarzrot, Rot und Gold, also den deutschen Nationalfarben. Beim gemeinsamen Fußballschauen sicher ein nettes und zugleich sinnvolles Mitbringsel. Reichere Ernten verspricht eine Kombination verschiedener Stabtomaten, gern auch in den Nationalfarben.

Variante Mini oder doch lieber die Fleischtomate?

Fleischtomaten wirken oft imposant, sie reifen allerdings sehr spät und bei mäßiger Pflege auch nur in wenigen Früchten. Anfänger versuchen es am besten zunächst nur mit einzelnen Pflanzen. Am ertragreichsten sind Stabtomaten mit „normaler“ Größe in „Rot-rund“. Geschmackvoller sind oft etwas kleinere Sorten, gern auch in Dunkelrot oder Orange. Längliche Tomaten wie Eier-, Dattel- oder Fingertomaten bleiben oft fester, sie haben geringeren Wassergehalt. Eiertomaten sind ideal für Soßen und zum Überbacken. Manchen sind die kleinen Cocktailtomaten zu säuerlich, sie sollten es einmal mit den milderen und festeren Datteltomaten probieren. Generell gilt, dass kleinfruchtige Sorten übrigens zumeist viel früher reifen als großfruchtige.

Lesen Sie dazu auch