Tomaten-Trio ist bayerisches Gemüse des Jahres

Das bayerische Gemüse des Jahres ist eine Tomatenmischung mit dem Namen Tommis Meistertrio.

Das vom Bayerischen Gärtnerei-Verband (BGV) gewählte Gemüse wurde am Mittwoch in Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) vorgestellt. Anlässlich der kommenden Fußball-EM soll das Tomatentrio mit seinen drei Farben - Dunkel, Rot, Gelb - an die deutsche Flagge erinnern. Es handelt sich um drei verschiedene Pflanzen, deren Früchte beim Verzehr kombiniert werden sollen.

Außerdem wurde die Bayerische Pflanze des Jahres präsentiert: Bella Stella, eine Geranienart. Gewählt wurden die Pflanzen laut BGV von etwa 20 Vertreterinnen und Vertretern aus allen bayerischen Bezirken.

Am kommenden Samstag (27. April) ruft der BGV zum "Tag der offenen Gärtnerei" auf. Dann soll Bella Stella erstmals in den Gärtnereien zu sehen und zu kaufen sein. Bereits seit dem Jahr 2001 wird in Bayern eine Pflanze des Jahres gekürt. Das "Bayerische Gemüse des Jahres" wurde heuer zum zehnten Mal gewählt. Laut BGV handelt es sich stets um neue Pflanzen oder bekannte Pflanzen in neuem Gewand. Wichtig sei etwa, dass die Pflanzen angesichts des Klimawandels robust und hitzetolerant seien.

