Unterallgäuer Großhändler ruft Wildschweinbratwurst zurück

Der Unterallgäuer Fleischgroßhändler Josef Maier ruft seine Wildschweinbratwurst zurück. Gefahr besteht allerdings nur für Allergiker.

Wer eine Senfallergie oder -unverträglichkeit hat, sollte die Wildschweinbratwurst vom Fleischgroßhändler Josef Maier GmbH & Co. KG aus dem Unterallgäuer Bad Wörishofen nicht essen. In der eingesetzten Gewürzmischung war versehentlich das Allergen Senf enthalten, das nicht in der Zutatenliste aufgeführt ist. Das gab der Hersteller am vergangenen Freitag bekannt. Der Konsum der Wurst könnte bei Allergikern einen allergischen Schock auslösen.

Rückruf von Wildschweinbratwurst: Dieses Produkt ist betroffen

Die Wildschweinbratwurst wurde laut der Josef Maier GmbH & Co. KG bundesweit verkauft. Bei dem Artikel handelt es sich um die "Wildschweinbratwurst, gebrüht tiefgefroren, 400g". Folgende Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten sind von dem Rückruf betroffen:

Diese Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten sind vom Rückruf betroffen. Foto: Josef Maier GmbH & Co. KG

Senfallergiker, die die Wildschweinbratwurst gekauft haben, können sie in dem entsprechenden Supermarkt zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Wer keine Senfallergie hat, kann das Produkt bedenkenlos essen. Andere Artikel des Herstellers sind nicht von dem Rückruf betroffen.

Lesen Sie dazu auch