Kaugummi-Klassiker: "Wrigley's Spearmint" wird nicht mehr verkauft

Es ist das Ende eines Kaugummi-Klassikers: Wrigley's Spearmint werden in Deutschland nicht mehr verkauft. Wrigley's hat die Produktion eingestellt.

Man muss Kaugummis nicht mögen, um "Wrigley's Spearmint" zu kennen. Der Klassiker der Kaugummis war in den Quengelzonen der deutschen Supermärkte und an den Kiosken omnipräsent. Damit ist nun Schluss. Die Produktion der Kaugummis der Marke "Wrigley's Spearmint" wurde in Deutschland eingestellt. Das bestätigte eine Sprecherin des Mars-Konzerns der Rheinischen Post. Mars hatte die William Wrigley Jr. Company, die hinter den Kaugummis steht, im Jahr 2008 übernommen.

Wrigley's-Kaugummis: Spearmint-Produktion in Deutschland eingestellt

Die Spearmint-Kaugummis von Wrigley's werden demnach schon seit Ende 2022 nicht mehr in Deutschland produziert. Es wurde "das komplette Streifen- und Ministreifen-Kaugummisortiment" aus dem Sortiment genommen, wie die Sprecherin erklärte. Der Lebensmittelhersteller begründete die Entscheidung mit einer rückläufigen Entwicklung. Man folge nun den Trends in der Branche. Konkret bedeutet dieser Schritt das Aus für die folgenden beliebten Kaugummi-Streifen:

Spearmint

Hubba Bubba

Doublemint

Juicy Fruit

Wrigley's stellt den größten Kaugummihersteller der Welt dar. Es handelt sich um ein Traditionsunternehmen, welches bereits seit 1891 existiert. Es hatte zunächst Seifen und Backpulver produziert. Kaugummis produzierte Wrigley's ab 1893, womit die Streifen des Unternehmens zu den ältesten der Welt gehören.

Wrigley's-Spearmint werden nicht mehr verkauft – Entwarnung bei Wrigley's Airwaves

Von Wrigley's sind nun nur noch Dragees im Verkauf. Das bedeutet Entwarnung für alle Fans der "Wrigley's Airwaves". Die Mars-Sprecherin erklärte: "Unser Kaugummisortiment beinhaltet nur noch Kaugummi-Dragees. Etwas Adäquates zu den Kaugummistreifen können wir Ihnen alternativ leider nicht mehr anbieten."

Das Fehlen der Kaugummi-Streifen ist unterdessen einigen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland aufgefallen. Das wurde vor allem auf der Onlineplattform Reddit deutlich. Auf dieser klagte ein Nutzer sein Leid, dass er eine lange und verzweifelte Suche nach Wrigley's-Streifen hinter sich hat und sehr traurig von der Nachricht sei, dass die Produktion eingestellt wurde. Ein Beitrag, der hunderte Kommentare zur Folge hatte.

