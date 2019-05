vor 24 Min.

1,4 Millionen Euro fehlen im Haushalt

Nach guten Jahren muss Burtenbach bei der Kreisumlage büßen

Der Marktgemeinderat Burtenbach hat in seiner jüngsten Sitzung den von Kämmerer Erhard Dolde vorgestellten Haushaltsplan 2019 einstimmig beschlossen. Er sieht Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt über insgesamt 15,7 Millionen Euro vor. Durch den Wegfall von Schlüsselzuweisungen und den Anstieg der Kreisumlage wird die Gemeindekasse laut Bürgermeister Roland Kempfle allerdings um 1,4 Millionen Euro mehr belastet als im Vorjahr. „Unser Finanzrahmen reduziert sich dadurch etwas“, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Größter Einnahmeposten ist inzwischen die Gewerbesteuer geworden, die mit etwa 2,2 Millionen Euro veranschlagt wurde. Bei der Einkommensteuerbeteiligung sind es etwa zwei Millionen Euro und bei der Grundsteuer A und B circa 444000 Euro. Die Hebesätze bleiben unverändert bei der Gewerbesteuer mit 330 und der Grundsteuer mit 370 Prozent. Die Gewerbesteuerumlage beträgt 64 Prozent vom Gewerbesteuermessbetrag und wird mit 430000 Euro und die Kreisumlage mit 2,3 Millionen Euro veranschlagt. So viel Geld musste die Gemeinde noch nie an den Landkreis zurückbezahlen. „Nach den guten Jahren 2017 und 2018, die rekordverdächtig waren, müssen wir jetzt leider einen Großteil wieder zurückzahlen“, bedauert Kempfle. Da die Marktgemeinde schuldenfrei ist, fallen keine Schuldzinsen an.

Die Steuerkraftzahlen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert: Für 2019 werden circa 1242 Euro (Vorjahr 720 Euro) pro Einwohner veranschlagt, was laut Kempfle „absoluter Rekord“ ist. Nach einem unterdurchschnittlichen Wert liege man jetzt weit über dem Durchschnitt. Darlehensaufnahmen in 2019 sind nicht vorgesehen. Für die Renovierung des Rathauses sind bisher etwa 2,6 Millionen Euro angefallen. Für weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit Rathaus und Außenanlagen werden 700000 Euro im Haushalt 2019 aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Burtenbach erhält im Jahr 2021 ein neues Fahrzeug, dafür sind 400000 Euro vorgesehen. Der Staatszuschuss macht 120000 Euro aus. Für die Erschließung von Bauland und Gewerbegrund sind 1,4 Millionen Euro für 2019 eingeplant.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen, Straßenbeleuchtung, Flurbereinigung, Schule und Grunderwerb werden nochmals rund 1,2 Millionen Euro bereitgestellt. Im Wirtschaftsplan des gemeindeeigenen E-Werkes (GEW) werden Umsatzerlöse in der Strom- und Wassersparte über rund 7,4 Millionen Euro erwartet.

Nach Abzug der Kosten und des sonstigen Aufwands verbleibt nach Plan ein Jahresüberschuss von etwa 220700 Euro. Die sehr gute Eigenkapitalausstattung des Unternehmens (bisher 76,48 Prozent) wird durch einen prognostizierten Verlust für 2018 etwas eingetrübt. Nachdem der kaufmännische Werkleiter des E-Werks, Erich Gross, für 2019 einen Überschuss erwartet, wird sich die sehr komfortable Eigenkapitalsituation in 2019 wieder stabilisieren.

Die Strompreise sind um 0,80 Cent pro Kilowattstunde gestiegen, ebenso gestiegen sind die Konzessionsabgabe sowie die staatlichen Umlagen mit 0,144 Cent pro Kilowattstunde. Die höheren Preise wurden in der Planrechnung 2019 berücksichtigt. Im Investitionsplan des GEW sind für die Jahre 2019 bis 2022 Ausgaben in der Strom- und Wasserversorgung in Höhe von circa 1,1 Millionen Euro vorgesehen. (zad/hva)

