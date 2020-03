vor 38 Min.

2019 war erfolgreiches Jahr für SCI

In welchen Abteilungen es gut läuft und wo sich der Vorstand des Ichenhauser Vereins Unterstützung wünscht

Auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2019 blickte Vereinsvorsitzender Ernst Jäger bei der Jahreshauptversammlung des SC Ichenhausen zurück. Die Sanierungsarbeiten am Sportheim seien erfolgreich durchgeführt worden. Dabei hätten ehrenamtliche Helfer etwa 300 Arbeitsstunden investiert. Nach Jahren des Mitgliederrückgangs habe 2019 dem Verein wieder einen Zuwachs beschert. Die Mitgliederzahl stieg von zuletzt 712 auf 726. Aber nicht nur die Mitgliederzahlen entwickelten sich gut, auch über sportliche Erfolge wusste der Vorsitzende zu berichten.

Aushängeschild des Vereins ist nach wie vor die Erste Fußballmannschaft, die sich seit dem Aufstieg in die Landesliga Südwest im Jahre 2014 konstant in der Liga halten konnte. Abteilungsleiter Tatje Henning ist sich sicher, dass die Mannschaft auch in der nächsten Saison die Klasse hält, wenngleich sich die Ausgangslage derzeit etwas schwieriger darstellt.

Das Team um Trainer Oliver Unsöld mit Tatje Henning, Rudi Schiller und Norbert Strauch leiste hervorragende Arbeit. Jedoch wünschte sich der Abteilungsleiter noch mehr Unterstützung aus dem Verein. Insbesondere mit der Jugendarbeit sei man nicht wie gewünscht vorangekommen. Es fehle hier an Personalressourcen für den Aufbau einer Jugendriege, so Henning. Bei entsprechender Unterstützung sollte es in Zukunft möglich sein, Nachwuchs aufzubauen.

Ganz anders sieht es bei den Handballern aus. Hier konnte eine D-Jugendmannschaft für den Spielbetrieb angemeldet werden. Geradezu beispielhaft entwickelt sich die vor etwa zweieinhalb Jahren von der Handballabteilung gegründete Kinder-Sport- und Spielgruppe, kurz „KISSI“ genannt. Hier wird ein wöchentliches sportartenübergreifendes Training für Mädchen und Jungen zwischen vier und acht Jahren angeboten. Lisa Gumpert vom Trainerstab berichtete, dass dieses Training jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr in der Franziska-Ziehank-Halle stattfindet. Die Gruppe umfasst derzeit 45 Mitglieder, wobei immer etwa 20 Kinder mit vollem Elan dabei sind. Interessierte Eltern können über Telefon 08223/7981713 Kontakt aufnehmen.

Schwieriger gestaltet sich die Tabellensituation der Ersten Mannschaft der Handballer. Sie kämpft um den Klassenerhalt. Abteilungsleiter Daniel Tietze hofft jedoch, dass trotz der vielen Verletzten und Kranken die Klasse gehalten werden kann. Der Ski-Club des SCI wartete in 2019 mit zahlreichen Events auf. Beim Jugendskilager waren 19 Kinder und Jugendliche dabei. Der Ski-Flohmarkt wurde im vergangenen November wieder in den Räumen der Mittelschule durchgeführt. Skigymnastik für Erwachsene wird zusammen mit dem Sportverein Ellzee angeboten. Ebenso wurden wieder Skikurse veranstaltet und Skiausfahrten unternommen. Beim Schöffel-Cup belegte die Ski-Renngruppe den dritten Platz in der Mannschaftswertung. Erfreuliches ist auch aus der Boxabteilung zu melden. Mit dem 14 Jahre alten Boxer Eray Cimen konnte ein schwäbischer Meister im Leichtgewicht gestellt werden. In der Spielsaison 2018/19 ist die Erste Herrenmannschaft der Tischtennisabteilung von der Bezirksklasse B Gruppe 5 Günzburg in die Bezirksklasse A Gruppe 3 Günzburg aufgestiegen. Derzeit sind zwölf aktive Spieler angemeldet.

Ein Highlight in 2019 war die Begegnung des SCI-Vorstands mit dem Sohn eines begeisterten Fußballers aus der Gründerzeit des SCI. Rafael Seligmann hat über seinen Vater Ludwig ein Buch mit dem Titel „Lauf Ludwig Lauf“ verfasst. In dem Buch schildert er das Leben seines Vaters als jüdischer Mitbürger und begeisterter Fußballspieler in Ichenhausen. Bei der Autorenlesung in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen beschrieb er das gute Miteinander und die Verbundenheit von Bürgern jüdischen und christlichen Glaubens in Ichenhausen.

Bürgermeister Robert Strobel übernahm die Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaften. Geehrt wurden: Bruno Siegl (65 Jahre), Thomas Held sen. (60), Karl-Heinz Sütsch, Werner Bumberger und Willi Berndorfner (alle 55), Ursula Walter-Ritter, Gert Huber und Erich Keller (alle 50), Werner Offenwanger und Rudi Schiller (beide 40). (zg)

Themen folgen