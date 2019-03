vor 37 Min.

47-Jähriger verschickt Kinderpornos per Whatsapp

Vor dem Amtsgericht Günzburg macht der Mann Eheprobleme für sein kriminelles Verhalten verantwortlich. Hat er Eltern um Fotos ihrer Kinder gebeten?

Von Wolfgang Kahler

Der massige Mann auf der Anklagebank zeigt nur wenig Gefühlsregung. Erst auf intensives Zureden von Richterin Daniela König räumt der 47-Jährige die Vergehen ein, die ihm Oberstaatsanwalt Markus Schroth vorwirft. Auf dem Smartphone des Angeklagten wurden kinderpornografische Fotos und Videos entdeckt, die er auch verschickt hatte. Die Ermittlungen waren in Gang gekommen, nachdem auf dem Handy eines anderweitig verfolgten Mannes die Verbindungsdaten im Messengerdienst Whatsapp ausgewertet worden waren. Diesem Empfänger hatte der Angeklagte mehrfach eindeutiges kinderpornografisches Material verschickt. Auf dem einer Hausdurchsuchung im vergangenen Jahr sicher gestellten Smartphone des 47-Jährigen wurden mehrere solcher Dateien entdeckt, außerdem war auf dem Sperrbildschirm ein nacktes minderjähriges Mädchen abgespeichert.

In der Verhandlung gibt sich der Angeklagte zunächst völlig verschlossen: „Ich mache keine Angaben.“ Schroth macht dem vollbärtigen Dreizentner-Mann dann klar, welche Folgen sein Verhalten habe: Dann müsse sein Internet-Bekannter ebenso als Zeuge auftreten wie mehrere Kripoermittler. Er könne sich an die Vorgänge nicht mehr erinnern, behauptet der 47-Jährige, weil sie zum Teil schon mehr als drei Jahre her seien. Außerdem sei es nur einmal gewesen. Da hakt die Richterin ein und fordert den Angeklagten mit Nachdruck auf, sich zu äußern. „Dann räume ich’s halt ein“, sagt da der wortkarge Mann.

Amtsgericht Günzburg verhängt eine Bewährungstrafe

Er bestätigt, dass ihm ein Freund kinderpornografisches Material geschickt habe, das er jedoch nicht verlangt hätte. Die von der Kripo ermittelten Chatprotokolle sagen jedoch etwas anderes aus: Demnach sei der Angeklagte auf der Suche nach Eltern gewesen, die sexuelle Kontakte mit ihren Kindern darstellen würden, weil „ihn das aufgeile“. Auf Fragen der Richterin und des Oberstaatsanwalts, ob er wisse, wie solche Fotos zustande kämen, und warum er die Taten überhaupt begangen hätte, kommt zunächst keine Reaktion. Zögernd gibt er dann an, dass Eheprobleme Schuld an seinen Verfehlungen seien.

Eine Kriminalbeamtin beschreibt als einzige Zeugin, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Durchsuchung nur im unsauberen und voll gestellten Wohnzimmer des getrennt lebenden Ehepaares „gehaust“ habe. „Ich habe einfach Ablenkung gebraucht“, begründet der nicht vorbestrafte Angeklagte sein kriminelles Verhalten. Es täte ihm leid und er bereue seine Taten, sagt er dann doch noch.

Oberstaatsanwalt Schroth fordert für Beschaffung und Besitz des kinderpornografischen Materials zwei Geldstrafen in Höhe von 2450 und 1850 Euro sowie sechs Monate Haft, als Gesamtstrafe acht Monate auf Bewährung. Bei dieser Strafzumessung blieb Richterin König in ihrem Urteil. Außerdem muss der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 2500 Euro an die sozialpsychologische Fachambulanz München zahlen und sich einer ambulanten Sexualtherapie unterziehen.

